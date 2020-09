"Esa calva está hueca, hueca de ideas y de principios", dice Muñoz Ledo a Ricardo Anaya

El Diputado Porfirio Muñoz Ledo respondió a las críticas que el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés hizo sobre el mandato del Gobierno federal. El aspirante a la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó al panista de querer regresar al poder para "hacer más negocio" y ensuciar la tradición democrática de Acción Nacional (PAN).

"Ricardo Anaya, he leído y visto tu tuit esta mañana y está lleno de errores y mentiras. Primero, cuando te conocí, porque tú eres muy llegado, como dice la gente, eres muy convencido, te cree uno, pero al rato te quitas la máscara", dijo el morenista en un video publicado en su cuenta de Twitter. "Esa calva seráfica está hueca, hueca de ideas y de principios".

El Diputado calificó como mentiroso al panista por sus declaraciones que cuestionan la situación económica y de salud de México. "Tus frases son huecas, vacías. Dices ´yo no vengo a criticar, vengo a proponer´, y no haces ninguna propuesta. Hablas del desastre de la economía, pruébalo. Hablas de crisis de salud y no propones nada, son puros cuestionamientos".

Muñoz Ledo señaló que el panista Ricardo Anaya solo quiere regresar al poder porque le interesa el dinero y hacer negocios, y le advirtió que está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR).

"A ti lo que te gusta es el dinero, quieres tener poder para más dinero. A ti te gusta el poder para hacer dinero, y ahora quieres ir a la cabeza otra vez para hacer más negocio", dijo. "No te lo vamos a permitir, la Fiscalía ahora es independiente y no da tregua y tú, si sigues así, serás juzgado".

El Diputado de Morena pidió a Anaya hacer política de otro modo y no ensuciar la tradición del PAN. "¡Cuídate!, dedícate a lo tuyo. Haz video de otro modo, no lo hagas por el poder, ni ensucies la tradición democrátrica del PAN".

Ayer, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien contendió en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador, anunció su retorno a la política con una gira por el país y la publicación de un libro tras dos años de silencio.

"He decidido regresar de lleno a la vida pública", dijo el político conservador a través de un vídeo en el que sostuvo que quiere "ayudar a construir un mejor futuro para México".

Anaya, quien desde que perdió las elecciones de julio de 2018 se retiró de la vida pública para dar clases en la universidad, dijo que regresa para oponerse al Gobierno de López Obrador ante la caída de la economía, el aumento de homicidios y la gestión de la pandemia.

"Me alejé de la política porque creí que era lo correcto dejar espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso", dijo el político, que no aclaró si pretende concurrir en las elecciones intermedias del próximo año.

Anaya anunció la publicación de un libro con alternativas que lleva "muchos meses pensando" y aseguró que "cuando la pandemia lo permita" recorrerá todo el país.

Anaya, candidato del PAN, obtuvo en las elecciones el 22.27 por ciento de los votos, superado ampliamente por el 53.19 por ciento de López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Recientemente, Anaya ha vuelto a protagonizar titulares luego de que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya (2012-2016) lo acusara de haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de apoyar la reforma energética del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) cuando presidía la Cámara de Diputados.