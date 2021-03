Escriben nombres de víctimas de feminicidio en "muro de paz" de PN

Como respuesta a la instalación del "muro de la paz" frente a Palacio Nacional a pocos días de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el colectivo Las Brujas del Mar difundió que escribieron los nombres de mujeres víctimas de feminicidio en México.

En sus redes sociales, las feministas compartieron un par de imágenes en donde destacan los nombres de Ingrid Escamilla, Brenda Josselín, Wendy Paloma, Claudia Alarcón, quienes supuestamente fueron asesinadas por razones de género.

"No hay forma de callar los justos reclamos de las mujeres, por más que lo intenten", escribieron en la publicación.

Y agregaron: "Intervención de las compañeras de CDMX en el muro que rodea el Palacio Nacional, enlistando los nombres de las víctimas de feminicidio en el país".

La intervención, como lo llamó el colectivo, se dio luego de que esta tarde el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y el propio mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, respondieran a las diferentes críticas surgidas tras la colocación de las vallas frente al Palacio Nacional y monumentos históricos de la Ciudad de México.

En un primer momento, durante su gira por Yucatán, el presidente López Obrador aseguró que la colocación de estos artefactos "no es por miedo" a las mujeres, como se le cuestionó, sino es para evitar confrontaciones y daños a monumentos en la manifestación que se realizará este lunes.

"Allá en la Ciudad de México pusieron una valla porque habrá una manifestación de mujeres. Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos, de ningún bando", explicó.

En tanto, el vocero presidencial señaló que la colocación de dichas vallas "es para proteger y no para reprimir", como condenaron varias personas en redes sociales.

"Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones", escribió en Twitter.

Este lunes, 8 de marzo, se espera que haya una movilización masiva de colectivos feministas en todo el país y en particular en la Ciudad de México en conmemoración del Día Internacional de la Mujer u 8M.

Mientras, el partido del presidente López Obrador continúa en la disputa por definir un abanderado para la gubernatura de Guerrero en las elecciones de este año, luego de Morena retirara la candidatura a Félix Salgado Macedonio tras una ola de reclamos, principalmente de mujeres, por las acusaciones de abuso sexual que se le han imputado.