Escritora reta a AMLO a vivir 15 días en Cuba

La escritora cubana Wendy Guerra publicó un mensaje en su cuenta de Facebook donde reta al presidente Andrés Manuel López Obrador a vivir 15 días en Cuba, con el estilo de vida de cualquier cubano.

El reto surgió luego de la polémica participación del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a celebrar el Día de la Independencia de México, como invitado especial de AMLO.

El 16 de septiembre, en la plaza del Zócalo, Díaz-Canel tuvo la oportunidad de ofrecer un discurso, e incluso López Obrador pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, terminar el bloqueo que tiene hacia la isla.

El evento no sólo provocó las críticas de los mexicanos, sino también de los cubanos, quienes lamentaron que el presidente de México muestre alianza con "el dictador" cubano, tal y como lo hizo Wendy Guerra.

"Le propongo un reto: 15 días en Cuba viviendo como cualquier cubano, alimentándose con los víveres de la libreta de abastecimiento, haciendo colas interminables, sin agua o electricidad, sin oxígeno o medicamentos, sin transporte público ni dólares americanos, sin derecho a huelgas, ni a expresar sus ideas libremente, ni en la calle, ni en su trabajo, ni en sus redes sociales", publicó ayer la cubana en su cuenta de Facebook.

Guerra le aseguró a López Obrador que en Cuba no tendría la oportunidad de "hacer campaña para gobernar como hoy lo hace en su propio país" y que si diera el "grito", pagaría con "varios años de cárcel".

"Dudo que a usted se le ocurra manipular así una fecha tan grande para los mexicanos", dijo la autora, quien cuestionó a AMLO la necesidad de "pasearse con un dictador" por el Zócalo, y le preguntó si acaso es un mensaje que quiere mandar a los mexicanos sobre lo que les espera en el futuro.

"¿Por qué ha seleccionado este modelo para un día tan importante para las mexicanas y los mexicanos? Cuidado presidente, los lazos que unen a nuestros países son demasiado grandes y su gesto es demasiado bajo", escribió Guerra.

La escritora cubana concluyó su mensaje expresando que sentía dolor y vergüenza.

Wendy Guerra Torres (1970) es una escritora nacida en La Habana, Cuba, que se centra en los géneros de poesía y novela. Su obra ha sido traducida en inglés y francés.

Guerra se licenció como directora de cine en el Instituto Superior de Arte de La Habana. También fue alumna de Gabriel García Márquez en el taller "Cómo contar un cuento", impartido en Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

"Nunca fui primera dama", "Negra" y "Domindo de Revolución" son algunas de sus novelas más famosas. Su escritura la ha llevado a colaborar en medios internacionales como The New Yor Times y la ha colocó en su momento en la lista Bogotá39, que reconoce a los escritores latinoamericanos menores de 39 años más prometedores.

En 2010, Wendy Guerra fue nombrada Caballero de las Artes y las Letras en Francia. Seis años más tarde fue elevada al título de Oficial de la misma orden.