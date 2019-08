Escuela de Tamaulipas pone fin al uso de forros de plástico

Con el propósito de sumarse a las acciones en favor de la conservación del medio ambiente, la escuela primaria Plan de Ayala, anunció que este ciclo escolar, los cuadernos y libros no llevarían forros de plástico.

El director del colegio, Baltazar Velázquez, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que la idea nació de una de las profesoras de la institución que vio que esta iniciativa se estaba implementando en colegios particulares de la entidad, por lo que sugirió se llevara a cabo en la primaria como parte de las acciones a emprender para mejorar el aprovechamiento de los niños.

"Todos convenimos en que era una buena idea. Nosotros nos encontramos en una zona rural, y es muy triste ver tanta basura alrededor, por eso siempre buscamos darle un enfoque verde a la escuela", afirmó Baltazar.

Al tomar la decisión de impulsar este proyecto, se inició una labor de comunicación mediante redes sociales para informar a los padres. "Tuvimos que decirles que las especificaciones que les habíamos dado antes de salir a vacaciones sobre cómo forrar los libros, se echaban para atrás", cuenta el director.

Las reacciones de los padres ante este repentino cambio, fue bastante positiva, ya que de acuerdo con Velázquez, para ellos supuso un ahorro tanto de tiempo como de dinero. "No hubo ningún papá que dijera que no", recalcó la cabeza de la primaria Plan Ayala, quien agregó que esta medida no fue una imposición sino una recomendación, de modo que su aceptación fuera mayor.

Además de esta iniciativa, la escuela tiene planes para seguir fomentando la cultura del cuidado del medio ambiente, siendo uno de los principales, la recolección de cuadernos y libros al concluir el año escolar. "Queremos encontrar la manera de reutilizarlos, o bien, venderlos para que sean reciclados", compartió Baltazar en la entrevista.

Este lunes 26, los más de 400 niños inscritos en la institución regresarán a clases con sus libros y cuadernos libres de plástico, lo que el director señaló, funcionará también para gestar en ellos el hábito de cuidar sus útiles escolares.