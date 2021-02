Escuelas particulares no regresarán a clases presenciales en Yucatán

El presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán, Elías Dájer Fadel, descartó que los colegios privados en el estado regresen a clases presenciales el 1 marzo, ya que no existen condiciones de salud para que los alumnos de Educación Básica ingresen a las aulas, sería muy riesgoso, dicen.

"Definitivamente no vamos a regresar a clases presenciales en el mes de marzo, ya que hemos declarado que en Yucatán estamos a un nivel de 8.8 por ciento de letalidad, es decir, 9 personas de cada 100 que se contagian de Covid-19 fallecen; en Estados Unidos con solo 1.7 de letalidad abrieron escuelas pero tuvieron que volver a cerrar pues se presentaron 150 mil contagios", manifestó.

Declaró que las escuelas particulares, al igual que las públicas, están en espera que la vacunación se intensifique en el país para que los contagios y fallecimientos se reduzcan y así se puedan brindar garantías de seguridad a los alumnos y padres de familia.

"Esperamos que la vacunación en Yucatán se fortalezca en marzo una vez que se empiecen a fabricar las vacunas de AstraZeneca y lleguen al país 25 millones de dosis, que será cuando veamos un descenso fuerte en los contagios de coronavirus", afirmó Dájer Fadel.

Acotó que sí el plan de vacunación del Gobierno Federal resulta de acuerdo con lo planeado se estima que en mayo o junio "todos el sistema educativo, particular y público, esté en disposición de regresar a las escuelas".

Sin embargo, subrayó que este regreso será solamente para realizar procesos administrativos y de mantenimiento que es lo que han acordado con la Secretaría de Educación Estatal.

"En mayo o junio debemos organizar el curso escolar 2021-2022; tenemos realizar las inscripciones dar mantenimiento a las planteles que han estado cerrados desde hace un año; diseñar los planes de clases, aplicar exámenes de diagnóstico para alumnos de nuevo ingreso, nivelar a alumnos que se quedaron rezagados y capacitar al personal docente", explicó.

Declaró también que la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación Pública estatal y federal en el diseño de una manual que contenga el protocolo del regreso a clases presenciales para "saber cómo debemos proceder en los planteles educativos para evitar contagios".

Acerca de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Dájer Fadel señaló que se trata de un agrupación que integra unos 120 planteles del centro del país y de la ciudad de Saltillo, la cual tiene mucha visibilidad nacional, "aunque sus declaraciones siempre han sido equivocadas pues al principio de la pandemia aseguraron que en todo México cerraría el 40 por ciento de los planteles privados y que regresaríamos a las aulas el 1 de febrero, pero ambas cosas no ocurrieron".

Comentó que la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán, que agrupa a 250 colegios privados, "es una organización seria y responsable que busca dar seguridad y certeza a alumnos y padres de familia que confían a nuestros agremiados la educación de sus hijos", concluyó.