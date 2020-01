"Esme", la perra que "forma parte" del cuerpo policial en NL

"Esmeralda" o "Esme", como la conocen vecinos de la colonia Pedregal de San Agustín, en Monterrey, Nuevo León, tenía dos meses de edad cuando fue abandonada; sin embargo, fue encontrada por Víctor García, un oficial vial que estaba patrullando cuando la vio.

Actualmente, seis meses después de ese primer contacto, la perra ya es "parte" de las filas de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de este municipio regiomontano.

"'Esme' es una perrita criolla que encontré cuando estaba realizando mi labor en los cruces escolares sobre la avenida del Latón y de las Industrias. Se me acercó, le di comida y ya no se me separó", explicó García en entrevista con EL UNIVERSAL.

El uniformado señaló que él y la perrita forjaron un "vínculo inmediato" que él calificó como una "amistad".

Contó que días después de haber encontrado al animal, éste pernoctaba debajo de la patrulla que él conduce, misma que se encuentra estacionada día y noche en el mismo lugar.

"Ella ha ido aprendiendo de lo que ve que hacemos. Ayuda en el cruce escolar, se lleva muy bien con los niños y en las noches también ya sabe cómo hacer el recorrido habitual por avenida Unión", afirmó García.

La popularidad de "Esme" ha sido tal, que vecinos de la colonia han hecho donaciones de comida, casas y juguetes para la cachorra. Jessica, una de las lugareñas, se encariñó con la perrita y le abrió una página en Facebook llamada "Esme Patrullerita Vial Escobedo".

"En un principio abrí la página para que la gente la ubicara y tuviera mucho cuidado con ella, pues siempre está en las calles acompañando a los oficiales pero, ahora que ya todos la conocen, aprovecho la plataforma para dar a conocer a perritos extraviados", dijo Jessica.

Los uniformados locales ya solicitaron que "Esme" reciba un entrenamiento más formal por parte de la dependencia para que desarrolle habilidades de "perro policía"; sin embargo, de acuerdo con el oficial García, aún no obtienen respuesta.