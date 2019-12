Espaldarazo de AMLO al director de la CFE

Pedro Escobedo, Qro.- Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó aquí su apoyo al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, porque siempre ha tenido una postura de defensa de los intereses del pueblo y de la nación.

Ya desde la mañana, en su conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario pidió ser "objetivos y responsables" con Bartlett Díaz y advirtió que si un funcionario es corrupto, se va a la cárcel. Cuestionado sobre la actuación del exsenador y ahora funcionario de su administración, el Ejecutivo pidió ser objetivos, a pesar de las posturas personales.

Mostró un pañuelo blanco y retó a que "me tapen la boca", al señalar que "no hay corrupción arriba, no somos iguales".

Más tarde, durante una gira de trabajo por la Central de Ciclo Combinado El Sauz de este municipio, el mandatario le dio un espaldarazo a Bartlett Díaz, luego de que la SFP exoneró al funcionario de los señalamientos de conflicto de intereses, ocultamiento de conflicto de intereses, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.

Recordó que su gobierno echó atrás los contratos leoninos con empresas de gasoductos. "De ahí viene que no vean con buenos ojos al licenciado Bartlett, pero yo lo apoyo, porque en este asunto y en otros ha tenido una postura de defensa de los intereses del pueblo y de la nación", dijo el Presidente.