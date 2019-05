Especial | Las preguntas no resueltas sobre 'La Luz del Mundo' en Bellas Artes

Apenas cuatro minutos dedicó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a "aclarar" lo qué pasó en Bellas Artes el 15 de mayo, cuando en la Sala Principal se festejó el cumpleaños 50 del líder la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García.

Lo qué pasó, según el discurso leído por la titular de la Secretaría de Cultura y sobre el cual no hubo preguntas de los reporteros, es que se realizó "un concierto como fue planeado" y que no hubo ningún evento de carácter religioso.

La secretaria Alejandra Frausto anunció dos acciones: revisión de los protocolos y la suspensión (que había informado el INBAL) en forma temporal de cualquier evento privado "hasta que no se tengan claramente revisados los protocolos y reglamento, y actualizarlo en caso de ser necesario". Y aunque había indicado que no hubo ningún evento religioso, añadió que solicitó a la directora del INBAL, Lucina Jiménez, dar vista al Órgano Interno de Control en caso de que algún servidor público hubiera incurrido en una falta, y atender a los cuestionamientos que la opinión pública tuviera al respecto.

Pero la Secretaria enfatizó que el reglamento actual de Bellas Artes considera el respeto al marco jurídico y al Estado laico.

No hubo ningún dato nuevo en la intervención de Frausto, pero en cambio, sí quedaron muchas preguntas sin respuesta:

¿Por qué se permitió que en el programa de mano apareciera el logo de 50 aniversario con la imagen de Naasón Joaquín García?

Si no pasó, nada y se siguió el protocolo, ¿por qué se suspenden temporalmente las actividades?

¿La renta del espacio incluía el acceso y recorrido de Naasón Joaquín García a la terraza, desde donde salió a saludar a sus seguidores, que se encontraban en el corredor Ángela Peralta (hacia la Alameda)?

¿A qué funcionario del INBA le dijeron que querían homenajear a Naasón Joaquín García?

¿Cuándo exactamente se entera el INBA de que quieren celebrar a Naasón Joaquín García?

¿Aunque habían negado autorización para el homenaje, los organizadores pretendían celebrar a su líder en el Palacio ese día?

¿Se presentó o se presentará una denuncia de hechos ante el Ministerio Público por el uso indebido de la imagen de Bellas Artes?

Tolerancia y discriminación.

Previo a la intervención de Alejandra Fruaso en la conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró los antecedentes de los hechos que llevaron a los despidos de los entonces directores de Bellas Artes, Andrés Iduarte y Juan José Bremer. Y luego cuestionó el tema en la actualidad: "¿Vamos a ser tolerantes sí o no? O tolerantes cuando se trata de lo que nos acomoda. O realmente vamos a tener espíritu libertario, auténtico y vamos a respetarnos, aunque no se piense lo mismo, aunque no tengamos la misma religión, aunque no tengamos la misma cultura. Yaaaa! Basta también de hipocresías, vamos a actuar con autenticidad".

Alejandra Frausto cerró su intervención diciendo: "La Secretaría de Cultura refrenda el respeto al Estado laico, a nuestra diversidad cultural, a hacer una política de cultura cien por ciento incluyente, donde nadie quede atrás, donde no exista la discriminación y exista en principal lugar el reconocimiento a la diversidad cultural que somos como país. Somos un gobierno que defiende las libertades y en este sentido no perseguiremos a nadie ni por sus ideas ni por sus prácticas".