Especial | "Maestros" como Eruviel Ávila forjan a la nueva casta del PRI: los hijos de Osorio Chong y Miranda Nava

Luis Miranda Saldaña, primogénito del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda Nava, inició ya su carrera política con el Senador Eruviel Ávila Villegas.

A través de sus redes sociales, el todavía estudiante de la carrera de Derecho, ha compartido sus actividades en el Senado de la República, sin embargo, no aparece en la plantilla de personal ni tampoco en el registro de la Dirección General de Recursos Humanos de dicha institución.

De acuerdo con la oficina del Senador y ex Gobernador del Estado de México, Nava Saldaña trabaja para él bajo la figura de Prestador de Servicios Profesionales y "ayuda en investigación y apoyo en general".

Sobre el salario que recibe se aseguró a SinEmbargo que "debe ser poquito". Días después, se aseguró que el salario que percibe es de 10 mil pesos mensuales.

Nava Saldaña publica fotografías e historias de su estancia en el Senado de la República con la etiqueta de #Chambeando. Las respuestas que sus seguidores le envían son por lo regular "líder", "candidato" o "presidente".

"Algún día tú mi querido @luismiranda01 vas a dar el grito con la mujer a tu lado de Primera Dama!! Y yo estaré con honor y afecto acompañándote. Tu eres la nueva generación", es uno de los comentarios que tiene en sus fotografías, en las que se le ve de viajes en países como Canadá, ciudades como Miami o en palcos en el Estadio Azteca.

Bajo la figura de "Prestadores de Servicios Profesionales", los hijos de ex funcionarios del peñismo iniciaron su carrera política. Fotos: Instagram.

El 1 de diciembre, puso este texto en una foto con el Presidente Enrique Peña Nieto:

"Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de México 2012-2018. El día de hoy deja el puesto de mayor honor y sacrifico que un mexicano pueda ocupar, el de presidente de la República, pero sus cambios y logros se quedan en nuestros corazones y en la historia del país. Le quiero agradecer por todo lo que implicó llegar a ser el gran presidente que usted fue, gracias por su esfuerzo, gracias por su trabajo, gracias por sus sacrificios, gracias por seguir luchando y trabajando hasta el último día de su gestión, a pesar de estar nadando contra corriente.

"Gracias por las reformas que por más que quieran resultados inmediatos sabemos que no son posibles pero como he dicho la historia le dará la razón, gracias por atreverse porque no todos lo hubieran hecho.

"Gracias porque con su trabajo, hemos pasado a ser el destino turístico número 6 a nivel mundial.

"Se fortaleció la inversión extranjera, se implementó el sistema nacional acusatorio, el seguro de vida para jefas de familia y así podría seguir mencionando múltiples logros.

"Gracias por darme la oportunidad de ser testigo del esfuerzo y compromiso que mostró todos los días.

"Gracias por servirme como uno de los mayores ejemplos que podría tener cualquiera.

"Se va de la silla pero no de nuestros corazones. Si nos sentimos tristes por Su partida, pero nos sentimos más felices por su legado.#peñista4ever".

El 30 de octubre subió una foto en la Cámara de Diputados con el motivo del inicio de la nueva legislatura. Una fue con su padre y otra de él, sentado en una curul. No ha sido la única: de manera regular visita ese otro recinto.

"Siempre es un Gusto visitar @mx_diputados. Pero más gusto me da poder saludar a mi querido amigo @pabloangulob90 y a mi líder @juarezcisneros", publicó en una de sus fotos en una de esas visitas.

Quien también ya está en el Senado de la República es Miguel Osorio, hijo del Senador Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación.

Él, de manera más discreta que Nava Saldaña, también ha compartido parte de su trabajo en redes sociales, tanto en el Senado como en la organización priista hidalguense Más Mexicanos, de la que no hay información oficial.

En las fotografías de esta organización la mayoría de los eventos que realiza tiene como figuras principales a Miguel Osorio padre e hijo y a la también Senadora del PRI, Nuvia Mayorga.

En la administración pasada, los hijos de los funcionarios públicos fueron criticados por su estilo de vida. Por fotos en redes sociales, en especial Instagram, se hace evidente la amistad que existe entre los hijos de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong y Miranda Nava: celebran juntos sus cumpleaños e incluso vacacionaron en Mykonos, Grecia el verano pasado. A ese viaje también los acompañó Sofía Castro, hija de Angélica Rivera.