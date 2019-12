Especial: Así son la casa y el penthouse donde vivió García Luna en Miami

Genaro García Luna vivió junto con su esposa en una mansión y en un penthouse de Florida, Estados Unidos, después de culminar sus funciones como Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, periodo en el que se emprendió la llamada "guerra contra el narcotráfico" que dejó miles de muertos en el país, reveló Univisión en marzo pasado.

De acuerdo con la investigación del medio, el primer inmueble habitado por el ex funcionario fue localizado después de que fuera multado por pasarse un alto en una calle de Miami, cuando viajaba en una camioneta plateada Mazda tipo SUV.

Ese día, el domingo 15 de noviembre de 2015, el policía que registró la infracción puso en el formulario la dirección de una "una mansión de cuatro baños, cuatro cuartos y embarcadero propio en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares", reportó Univisión.

En el texto firmado por la periodista Peniley Ramírez, se precisó que los registros de la residencia, a los que tuvo acceso el periodista Julio Roa, del portal En la Politika, arrojan que García Luna se trasladó a ese lugar en febrero de 2013.

"Otros registros muestran a García Luna y su esposa como residentes de otro penthouse de lujo valuado en 2.3 millones de dólares, en Aventura, Florida, entre 2016 y 2018", dio a conocer la cadena de televisión estadounidense.

Según el reportaje, las dos propiedades eran del grupo empresarial de la familia Weinberg, el cual se ha caracterizado por ser "uno de los principales proveedores de equipos y tecnología de seguridad israelí en Latinoamérica.

La lista de acusaciones por corrupción y abuso de poder en contra del ex Secretario de Seguridad Genaro García Luna, de 51 años, era tan larga que, para algunos, su arresto era sólo cuestión de tiempo.

Quizás, lo que no se esperaba es que la detención tuviera lugar esta semana y en Estados Unidos. Pero así ocurrió, y el martes fue acusado por una corte federal de Brooklyn de tres cargos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína y de falso testimonio. García Luna vivía en Florida desde 2012.

Así lucen algunas de las áreas de las mansiones. Fotos: Realtor.com

"No fue una sorpresa", afirmó Samuel González, ex Fiscal jefe contra el crimen organizado quien dijo haber rechazado ofertas para trabajar con García Luna en la década pasada y afirmó que la duda no era si sería procesado sino cuándo.