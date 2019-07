Especial: Carlos Septién, de Banco Azteca y Elektra, pasó a Caja Libertad para tapar relación con Oceanografía

Carlos Septién Michel, ex director ejecutivo de Grupo Elektra (enero 2007 – febrero 2013) y Banco Azteca (abril 2002 – febrero 2013), y vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo Salinas (2013), tomó el 1 marzo de 2014 la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, donde también era director general, para sustituir a Martín Díaz Álvarez y apagar los señalamientos contra la sociedad financiera popular por el caso Oceanografía.

"No tenemos ninguna relación con el señor Amado Yáñez [Osuna], tampoco con el negocio de Oceanografía", declaró Septién Michel seis días después de tomar el cargo en el Consejo de Administración.

En el periodo de transición de Díaz Álvarez a Septién Michel, del 25 de febrero al 26 de marzo del 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dirigida entonces por Jaime González Aguadé, quien renunció al consejo de Caja Libertad hace unos días, realizó una inspección solicitada por la misma sofipo bajo la dirección de Septién Michel, la cual concluyó a finales de ese mes en que "no hay sospecha de que haya lavado de dinero" relacionado con Oceanografía.

Díaz Álvarez –sobrino del ex Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz (2000-2006) quien autorizó la creación de Banco Azteca en 2002– había tomado la administración de Caja Libertad a inicios de 2014.

Su entonces socio en el Grupo Gasolinero Mexicano, Javier Rodríguez Borgio, pidió designarlo porque sus cuentas congeladas por huachicoleo le impedían tomar el puesto comprado al ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad José Antonio Rico Rico por 850 millones de pesos, de acuerdo con la denuncia del empresario Sergio Bustamante hecha en junio de 2019 contra el abogado Juan Collado Mocelo.

Tres meses después del deslinde de Carlos Septién Michel de Caja Libertad con Oceanografía, en junio de 2014 un Juez federal giró una orden de aprehensión en contra de su ex administrador Martín Díaz Álvarez por fraude por 5 mil millones de pesos a Banamex por parte de Oceanografía, de la que fue director financiero y accionista.

Fue detenido en Miami, Florida, en agosto de 2015 solo unos días hasta salir bajo fianza; y en abril de 2016 un Tribunal canceló la orden de aprehensión por falta de pruebas.

Un año antes, el 30 de abril de 2015, Septién Michel pasó la estafeta de la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros al abogado Juan Collado Mocelo, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

SEPTIÉN MICHEL EN GRUPO SALINAS

La carrera del ingeniero Carlos Septién Michel, egresado de la Universidad Iberoamericana y la estadounidense Purdue University, ha sido en el sector financiero desde donde se ha relacionado con Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) y del Consejo de Administración de Banco Azteca, así como con el tercer hombre más rico del país, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas (11 mil millones de dólares, Forbes 2019) y uno de los asesores empresariales del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este fin de semana la revista Proceso reveló que el empresario Salinas Pliego se hizo socio de Grupo Fertinal antes de que Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigido por Emilio Lozoya Austin, comprara en 2015 a sobreprecio esa fertilizante chatarra, y tuvo puestos clave dentro de la compañía, de acuerdo con documentos corporativos internos de Grupo Fertinal.

"Si no hay denuncia en lo judicial, no podemos nosotros descalificar a nadie, nosotros vamos a actuar siempre con apego a la legalidad. He dicho que si hay denuncias deben de proceder, todas las denuncias, no tapar absolutamente nada", comentó el Presidente López Obrador en la conferencia matutina del lunes.

El reportaje del semanario recuerda que Salinas Pliego aseguró que no era socio de Fertinal, y solo reconoció que Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca hicieron un préstamo de 406 millones de dólares a Fertinal entre 2008 y 2015.

"Quiero dejar en el aire esto: hay un señor que se llama Carlos Septién que era director de Banco Azteca y director de Elektra que pasa a ser el presidente del Consejo de Administración en 2015 [fue en marzo de 2014] de Caja Libertad. Yo espero que la Fiscalía General investigue a fondo todo esto", dijo Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin en entrevista con Grupo Fórmula tras la detención en Alemania de la madre del ex titular de Pemex, Margarita Austin y Solís por presunta asociación delictuosa.

Antes de Grupo Salinas, Carlos Septién Michel fue desde mayo del 2000 el Administrador Cautelar de Bancrecer de cara a su venta, a través del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), institución del Gobierno Federal que administra el Seguro de Depósitos Bancarios de ahorradores.

Bancrecer fue uno de los bancos que estuvo al borde de la bancarrota por la crisis financiera de 1994, por lo que en 1999 el IPAB le inyectó 11 mil millones de dólares (102 mil mdp) para recapitalizarlo y sanear su deuda.

En septiembre de 2001 fue comprado por Banorte por mil 650 millones de pesos y en enero de 2002, cuando se concretó la operación, Federico Valenzuela Ochoa tomó la dirección de Bancrecer y Septién Michel se incorporó como Director General adjunto de Grupo Financiero Banorte solo unos meses.

De acuerdo con el curriculum de Bloomberg, Septién Michel fue CEO de operaciones bancarias de Grupo Elektra de abril 2002 a diciembre de 2003. De enero de 2007 a octubre de 2012 fue su Director Ejecutivo.

La compañía Elektra ofrece con un sistema de ventas a créditos ("abonos chiquitos") productos electrónicos, electrodomésticos y de línea blanca a "la base de la pirámide socioeconómica", esto es, a la población de bajos recursos.

De abril de 2002 a febrero de 2013, Septién Michel también fue Director ejecutivo de Banco Azteca, uno de los bancos que maneja las tarjetas donde se depositan los apoyos a los beneficiarios de programas de bienestar del Gobierno federal como Jóvenes Construyendo el Futuro o las pensiones a adultos mayores.

Después Septién Michel fungió en 2013 como Vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo Salinas antes de tomar la administración de Caja Libertad.

Luego de su corta estancia en la sofipo de marzo de 2014 a abril de 2015 reapareció en la escena bancaria como director general de ABC Capital, de Mario Martín Laborín Gómez, y actualmente es el Director General de Grupo Diagnóstico PROA, empresa de análisis clínicos propietaria de cadenas como El Chopo.

SEÑALADO DE SUPUESTO FRAUDE

De mayo de 1996 a enero de 2000, Carlos Septién Michel ocupó la Dirección General de Ixe Banco. En 2002, el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur 100) lo denunció junto con otros delegados fiduciarios de Ixe Banco por supuesta administración fraudulenta por 150 millones de pesos ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Tras el decreto de quiebra de la empresa paraestatal de la ruta 100, se crearon los fideicomisos F/100-7 y F/100-4 con recursos de liquidaciones de 7 mil trabajadores en 1996, cuando Septién Michel fue designado delegado fiduciario de Ixe Banco, entonces tenedora del 99 por ciento de las acciones de los fideicomisos.

Con los 150 millones de pesos reunidos por los transportistas se constituyeron ocho empresas (Corporativo de Transporte; Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Marzo; Autotransportes Urbanos de Siglo Nuevo; Sistema de Transporte en Taxis; Grupo Metropolitano de Transporte; Talleres Industriales en Diesel y Transportes Urbanos Nuevo Milenio) de las que serían dueños, pero nunca recibieron las utilidades.

Un expediente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, foliado como DGOC/DC/BCO/3544/2006, expone que Ixe Banco había trasladado los 150 millones de pesos depositados por los trabajadores en el fideicomiso F/100 a una cuenta de Banorte a nombre del fideicomiso F-1534.

El dinero se trasladó a la nueva cuenta para que los recursos fueran dispersados en forma individual entre los fideicomisarios, pero a la fecha, los trabajadores de la ruta 100 siguen sin recibir los recursos invertidos.