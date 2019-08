Especial: La historia del pleito entre Dolores Padierna y Rosario Robles

Ambas son contemporáneas y ambas tienen un origen en común: el PRD.

Las recientes versiones de una presunta venganza en contra de Rosario Robles se remontan a marzo de 2004.

En marzo del 2004 se desató una guerra política que se luchó en los medios y con videos. Los protagonistas fueron Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno, y un grupo conformado por el expresidente, Carlos Salinas de Gortari, el entonces presidente Vicente Fox, la exjefa de Gobierno, Rosario Robles, y el empresario argentino, Carlos Ahumada.

La trama del llamado "complot", que López Obrador acusó hasta el cansancio, inició cuando Cuauhtémoc Cárdenas, el primer jefe de Gobierno dejó el cargo para competir en las elecciones presidenciales, en ese entonces, Rosario Robles se quedó al mando del Distrito Federal.

Durante esa época, cerca del 2003, Robles conoció a Carlos Ahumada, un empresario argentino con el que el gobierno capitalino realizó algunos negocios.

Ahumada era dueño del Grupo Quartz, al que pertenecía el periódico "El Independiente". Además, compró los equipos de futbol de primera división León y Santos.

Ahumada se convirtió en una pieza clave en el 2004, cuando en los primeros días de marzo, Televisa, a través de los programas de Joaquín López Dóriga y "El Mañanero" de "Brozo", transmitió videos en los que se exhibía a Gustavo Ponce, secretario de Finanzas de López Obrador, y a René Bejarano, el operador político del jefe de Gobierno.

El 1 de marzo del 2004 se lanzó, en el principal noticiario de aquel momento, el video en el que Ponce se veía apostando en Las Vegas, en el exclusivo casino "Bellagio".

El escándalo y las críticas en contra del funcionario del gobierno de López Obrador no terminaban de empezar cuando dos días después, "Brozo" presentó el "videoescándalo" que hasta la fecha es el más recordado.

En las imágenes aparecía René Bejarano, un hombre de todas las confianzas del entonces jefe de Gobierno, quien controlaba las redes del PRD en la Ciudad de México, junto con su esposa, Dolores Padierna.

Tanto Bejarano como Padierna llegaron a la cúpula del "sol azteca" tras varios años de organizarse en las calles. El inicio de Bejarano y Padierna se remonta a los escombros del sismo de 1985, cuando la Ciudad quedó destrozada por el terremoto.

Bejarano fundó la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), con la que exigían hogares para las personas que se quedaron sin casa tras el terremoto. Esa organización hizo de la ahora alcaldía Cuauhtémoc su zona de operación. A partir de ahí se extendieron y llegaron al PRD, en donde Bejarano y Padierna fueron diputados, delegados y funcionarios de todo tipo.

A través de la CUD, Bejarano apoyó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y se acercaron a López Obrador, quien en el 2000 logró ser el segundo jefe de Gobierno de la Ciudad.

Bejarano se convirtió en el secretario particular y principal operador de López Obrador, que desde el primer momento de su gobierno señaló sus diferencias con el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox.

Ahumada y Robles contactaron a Bejarano, a quien el empresario argentino le daba grandes cantidades de dinero a cambio de continuar con los favores políticos que la empresa de Ahumada tenía en el DF.

Las imágenes se convirtieron en un gran escándalo debido a que "Brozo" las presentó en su programa, de manos del panista Federico Döring, y en presencia de Bejarano, quien no supo qué decir cuando vio el video.

A Bejarano los medios le apodaron "El señor de las ligas" porque en el video se llevaba el dinero hasta con las ligas de los fajos. En ese momento no se sabía que quien le daba el dinero era Ahumada, fue posteriormente cuando se supo de dicho personaje.

Aunque Carlos Ímaz, exesposo de Claudia Sheinbaum, y Ramón Sosamontes, cercanísimos a Rosario Robles, también fueron grabados recibiendo dinero de Carlos Ahumada, la principal crítica fue en contra de Bejarano y AMLO.

Cuando se cuestionó a López Obrador sobre las acciones de Bejarano, el jefe de Gobierno apuntó a un "complot" de la "mafia del poder", pues aseguró, durante varios años, que muchas personas no querían que llegara a la Presidencia, la cual ganó en el 2018.

La Procuraduría capitalina investigó el video de Bejarano y reveló que el empresario Carlos Ahumada era quien le daba el dinero. A partir de ese momento, tanto Bejarano como Ahumada fueron investigados y posteriormente estuvieron presos.

El 30 de marzo del 2004, Ahumada fue capturado en Cuba, en donde grabó un video que salió a la luz dos años después.

Pero la carrera de Bejarano, como era en ese momento, se terminó. Aunque Dolores Padierna siguió como diputada y senadora del PRD, su esposo ya no tuvo el nivel que llegó a alcanzar cuando AMLO fue jefe de Gobierno.

Tanto Rosario como Dolores salieron del PRD, una para el PRI, la otra, con Morena.

Por su parte, Rosario Robles se alejó del PRD, pero se acercó al PRI. Robles regresó en el 2006 con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, de quien fue secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Ambas convivieron durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto en sus trincheras, pero ahora por un juicio que se le realiza a Robles por la llamada "estafa maestra", las historias volvieron a juntarse.

Ayer jueves se conoció que el juez que lleva el caso de Robles es Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Padierna y Bejarano, quien determinó que la exfuncionaria debe permanecer en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla por dos meses, lo cual será impugnado por la defensa de Rosario.