Especial: Las 7 modelos extranjeras asesinadas en la CDMX

El hallazgo del cadáver de una mujer de origen colombiano en un complejo de lujo de la alcaldía Miguel Hidalgo revive la polémica sobre si grupos criminales, clientes prepotentes o si personas cercanas son los responsables de los decesos de modelos extranjeras en la Ciudad de México.

Se sabe que las mujeres se dedicaban a dar servicios de acompañamiento que van desde la simple compañía hasta el sexo. Algunas se anunciaban en páginas como Zona Divas y otras lo hacían en redes sociales.

Muchas de ellas se anunciaban con la frase "VIP", ofrecían servicios en sus propios departamentos o se trasladaban a hoteles de reconocidas vialidades como Revolución, Patriotismo, entre otras.

LAURA CRISTINA

La mujer de 31 años fue encontrada muerta en un departamento del complejo Grand Tower, en la colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos se registraron a las 8:50 horas de la mañana de ayer, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban acciones de vigilancia y fueron alertados por personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) de la Ciudad de México, sobre una persona inconsciente dentro de un departamento ubicado sobre la calle Lago Nauchatel, casi esquina con Lago Andromaco.

Los efectivos se trasladaron al lugar y entrevistaron a una mujer identificada como trabajadora doméstica del domicilio.

De acuerdo con los reportes policiales, esta persona dijo haber llegado alrededor de las 8:20 horas para comenzar con su jornada laboral, y al entrar al inmueble se percató del cuerpo de la mujer.

Narró que la víctima se llamaba Laura Cristina "N", de 31 años, a quien encontró tirada en el piso inconsciente, con sangrado en la cabeza, por lo que de inmediato llamó a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja diagnosticaron el deceso de la mujer, proveniente de Ibague, Colombia, por traumatismo craneoencefálico.

De acuerdo con datos asentados en la carpeta de investigación, Laura tenía aproximadamente dos años en la Ciudad de México y se dedicaba al servicio de acompañamiento a través de una página de internet.

WENDY VANESKA

La venezolana Wendy Vaneska fue la primera escort, como se le dice a quienes dan el servicio de acompañamiento, en ser asesinada el 4 de febrero del 2017 en el hotel Príncipe Escandón.

Ella fue citada por un hombre que llegó a bordo de una motocicleta y se registró con el nombre de Jaime Rodríguez.

Su cuerpo nunca fue reclamado.

GÉNESIS

El feminicidio de Génesis fue el que empezó a llamar la atención sobre la situación de violencia que viven las modelos que dan servicios de acompañamientos.

El asesinato de la venezolana generó morbo en las páginas de los diarios que cubren nota roja, pero otros medios trataron de indagar un poco más.

EL UNIVERSAL y EL GRÁFICO han publicado que las escorts son contactadas a través de redes sociales y de sitios web. Posteriormente, ellas acuerdan una cita con un potencial cliente, a quien quedan de ver en un lugar, generalmente un hotel.

Ya en el sitio, el trato es un volado. "Quiero reportar a este cliente. Golpeó a una de mis amigas", "creo que a este tipo le gusta acosar", entre otras cosas suelen escribirse entre ellas para que sus demás compañeras estén enteradas de situaciones de riesgo o clientes incumplidos, agresivos o con poca higiene.

Bajo esta dinámica, Génesis contactó a un cliente en Puebla, pero su cadáver fue encontrado en un hotel en la colonia Felipe Ángeles, en la delegación Venustiano Carranza, con signos de violencia el 17 de noviembre pasado.

ADREINA

La muerte violenta de Adreina no tuvo la misma cobertura mediática que la de Génesis. Ella era venezolana, de 27 años, y estaba en San Pedro Garza García, en Nuevo León, con un cliente.

Salieron de un antro y en el camino, sujetos armados los alcanzaron en el auto y les dispararon.

KAREN AILEN

Tras la muerte de la venezolana Génesis se encontró el cuerpo de otra mujer asesinada de manera violenta en un hotel de avenida Revolución, en la Ciudad de México, el 28 de diciembre del 2017.

Luego de las indagatorias, se supo que la joven era argentina, acompañante y que se anunciaba en el portal "Zona Divas", igual que Génesis.

Hubo algunos medios que especularon sobre un asesino serial de escorts, aunque las autoridades dicen que no ven patrones que indiquen eso, a pesar de que Génesis y Karen se conocían y hasta vivieron juntas.

Sin embargo, la Procuraduría capitalina imputó a un actor por el homicidio de la modelo argentina.

Después de una semana, Axel Arenas fue liberado porque logró acreditar que estuvo en Colombia cuando ocurrió el crimen de Karen, lo que provocó una serie de críticas a las autoridades por el proceso.

KENNY FINOL

El cuerpo de Kenny fue encontrado en uno de los municipios más peligrosos para las mujeres: Ecatepec.

De origen venezolano, con 26 años, desapareció cuando supuestamente acudió a un concierto de música electrónica en el Edomex.

Como Génesis y Karen, Kenni se anunciaba en el portal "Zona Divas", en donde se supone que era una de las "estrellas", aunque ahora ya no hay registros de ella en ese portal.

Las amigas de la joven fueron quienes la identificaron, a pesar de que a Kenni le echaron ácido en el rostro.

FATIMIH DÁVILA

El cuerpo de la uruguaya fue hallado en la habitación de un hotel ubicado en la calle de Altadena, colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio por otras causas.

De acuerdo con la Procuraduría capitalina, los hechos se registraron durante las primeras horas del 2 de mayo, luego de que elementos preventivos reportaron que la víctima fue encontrada suspendida del cuello, en el cuarto de baño de una de las habitaciones.

Agentes de investigación determinaron que la joven llegó a la Ciudad de México el pasado 23 de abril, y que un conocido la ayudó a instalarse en el hotel, toda vez que tendría una entrevista de trabajo.