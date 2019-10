Especialistas alertan sobre posible "pacto de impunidad"

Especialistas en Derecho Constitucional consideraron que es fundamental conocer los motivos precisos por los cuales renunció Eduardo Medina Mora a su cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Debido a que la renuncia del funcionario ocurrió en medio de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en su contra, por el manejo de sus cuentas y recursos, Catalina Pérez Correa, experta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que si no se aclaran las causas de la dimisión podría pensarse en un posible "pacto de impunidad".

"Ha habido muchas presiones de Andrés Manuel López Obrador hacia la Corte y si los motivos de la renuncia no se transparentan, lo que va a parecer es que hay un pacto de impunidad para que no se investiguen las causas por las que Medina Mora está renunciando y a cambio darle una plaza más a López Obrador en la SCJN".

Agregó que con este acontecimiento se afecta a la división de poderes: "Supuestamente los términos de los ministros están planeados para que a los presidentes les toque cierto número de nombramientos y no tengan control de la SCJN. Aquí lo que pasa es que se está cambiando ese balance constitucional y se le está dando un voto más a López Obrador".

Por su parte, el constitucionalista Bernardino Esparza consideró que la salida de Medina Mora no afecta al Poder Judicial, pues si bien López Obrador tendrá la oportunidad de enviar sus propuestas para reemplazarlo, tendrá que negociar con las otras fracciones parlamentarias.

En tanto, Luis Hernández Martínez, fundador de la organización Alta Dirección Jurídica, confió en que no haya imposiciones en el Máximo Tribunal del país y consideró que estamos ante un momento histórico

"La terna de ministros (que se propondría para sustituir a Medina Mora) deben obedecer a los grandes desafíos, retos y necesidades de justicia que tiene nuestro país. Me gustaría ver a un Presidente, que tiene la capacidad de proponer una terna cuyos integrantes respondieran a los grandes desafíos que hay en la sociedad y en el aparato de justicia".