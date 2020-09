Especialistas, preocupados por documentos sobre la Independencia en México en subasta

El Comité Mexicano de Ciencias Históricas envió una carta a Carlos Enrique Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación (AGN), en la que solicitó que el AGN informe si corroboró la intención de traslado de los archivos históricos que serán subastados hoy por Morton.

Hoy martes, a las 17 horas, Morton llevará a cabo la subasta "Libros y documentos sobre la Independencia de México, el Primer Imperio y la Primera República", conformada por 251 lotes "que dan testimonio de nuestra historia, desde la conflagración hasta consumación de la Independencia", informó la casa de subastas en un comunicado.

Entre los documentos que serán subastados se encuentran una carta de Miguel Hidalgo y Costilla dirigida al Coronel Narciso de la Canal el 4 de octubre de 1810, y que está ubicada como lote 77, con un valor de entre 110 mil y 130 mil pesos.

Sin embargo, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas (CMCH) externó su preocupación por la subasta a través de una carta dirigida al director del AGN para saber si el evento programado para hoy a las 17 horas cuenta con la "corroboración del Archivo General de la Nación sobre la intención del traslado de dominio de dichos documentos".

La carta fue firmada por la mesa directiva del CMCH: David Eduardo Vázquez Salguero, presidente; José Antonio Serrano Ortega, secretario, y Carlos Andrés Ríos Molina, tesorero.

En la misiva, los especialistas de los colegios de Michoacán y San Luis; así como del Instituto de Investigaciones Históricas, argumentaron que de acuerdo con el artículo 4, fracción XLV de la Ley General de Archivos, se le llama patrimonio documental "a los documentos que, por su naturaleza, no son sustituibles y dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo [...] incluyendo aquellos que hayan pertenecido o pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México, casas curales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil".

En esa misma ley, en su artículo 75, se considera de interés público a "los documentos o archivos cuyo contenido resulte de importancia o de relevancia para el conocimiento de la historia nacional".

Mientras que el 77 indica que "en los casos de enajenación por venta de un acervo o archivos privados de interés público, propiedad de un particular [...], el particular que pretenda trasladar el dominio deberá notificar por escrito al Archivo General [...] La omisión en la notificación por parte del particular será causa de nulidad de la operación de traslado de dominio y podrá expropiarse el acervo o documento objeto de la misma [...] Las casas de subastas, instituciones análogas y particulares que pretendan adquirir un documento histórico, tendrán la obligación de corroborar, previamente a la operación de traslado de dominio, que el Archivo General haya sido notificado de la misma".

Bajo esos argumentos, los investigadores solicitaron al AGN si la subasta "cuenta con la corroboración del Archivo General de la Nación sobre la intención del traslado de dominio de dichos documentos. En tanto comunidad de historiadores".

La misiva también fue enviada a Diego Prieto, director del INAH; Javier Garciadiego, director de la Academia Mexicana de la Historia, y a Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México.

En la subasta programada para hoy a las 17 horas, también serán puestas en venta una carta de José María Liceaga, José María Morelos y Pavón, José María Cos dirigida al Comandante Juan Antonio Romero el 22 de noviembre de 1814 en la que le comunica la creación de una Academia Militar; así como correspondencia de Agustín de Iturbide, Nicolás Bravo, y Vicente Guerrero, entre otros documentos.