Espectaculares han sido patrocinados por simpatizantes: Mario Delgado

El diputado Mario Delgado (Morena) desconoció la serie de espectaculares que han aparecido en distintas partes del país, para promover su imagen, en el contexto de la contienda interna que está en proceso en su partido.

Los espectaculares, aseguró, han sido patrocinados por simpatizantes que quieren ayudar.

"A mí no me gustan, les pedimos que no lo hagan, no coincido con esta forma de hacer política", aseguró en conferencia.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien también contiende por la dirigencia nacional de Morena, ha cuestionado a Delgado Carrillo por la serie de espectaculares que comenzaron a mirarse en distintas partes del país, desde hace más de una semana.

Mario Delgado, quien es coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que esa publicidad no es algo que él promueve, a la vez que desconoce de dónde viene.

Si se piden cuentas sobre esa publicidad, detalló, se va a tener que hacer un rastreo de quién los pidió y promovió.