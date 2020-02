Espera Graue Wiechers identificar a quienes están detrás de paro en la UNAM

"Esperamos que (la) Investigación produzca resultados y quién está detrás de estos jóvenes que a sí mismos se definen como que han sido parados", esperó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers.

En entrevista previo al inicio de la sesión del Consejo Universitario que se celebra esta mañana en el Antiguo Palacio de Medicina, Graue dijo que la universidad presentó ante la Fiscalía General de la República a las personas que se identificó que han dañado a la institución. Esperó que las investigaciones den a conocer la identidad de las personas o grupos que supuestamente estarían pagando para sostener los paros.

"Nosotros presentamos ante la Fiscalía General a las personas que se pudieron identificar que agredieron a la universidad. Estoy atento al evento de este joven que detuvieron robando equipo de esgrima y su declaración de que no le habían pagado lo prometido. Esperamos que esa línea de Investigación produzca resultados y quién está detrás de estos jóvenes que a sí mismos se definen como que han sido parados", señaló.

EL UNIVERSAL publicó el 11 de febrero que un joven que fue detenido con presuntos artículos robados de la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba dijo a la policía que grupos subversivos que tomaron las diversas escuelas preparatorias le habían pagado para ocasionar desmanes y quedarse dentro del recinto universitario.

El rector reconoció que ante las protestas por la actuación tardía de la Rectoría de la universidad, es necesario "acelerar los procesos" de la institución para atender los casos de violencia de género, hostigamiento, abuso y acoso sexual de maestros y alumnos en contra de estudiantes, como han denunciado las mujeres en paro de las distintas escuelas en paro.

También dijo que las propuestas para modificar el Estatuto General de la UNAM de manera que los hechos de violencia de género se consideren como de responsabilidad especialmente grave, "llegó tardíamente el 20 de enero" por lo cual no se pudieron incluir las demandas de las Mujeres Organizadas de las distintas facultades de adecuar el artículo 98 del Estatuto, respecto a las sanciones que puedan imponerse en los casos que no tengan expresamente señalada una pena.

Desde el 20 de noviembre de 2019, las Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras dieron a conocer un documento donde detallaban sus propuestas para modificar el Estatuto, en lo que respecta al artículo 98 que no fue incluido en la propuesta de la Rectoría que se votará esta mañana en el Consejo Universitario, las estudiantes proponen sanciones que van desde el extrañamiento, suspensión y destitución en contra de los profesores que incurran en faltas que no contemple la legislación; para los estudiantes se propuso amonestación, negación de créditos o cancelación de los concedidos, suspensión y expulsión definitiva, de acuerdo con la gravedad de la falta.

"Escuché algunas protestas (por actuación tardía de la Rectoría) de esta naturaleza. Necesitamos acelerar los procesos. No comparto el hecho de que exista contubernio y haremos las modificaciones correspondientes para acelerar los procesos. Esta propuesta llegó tardíamente el 20 de enero, y yo mandé la propuesta de reforma al tribunal desde los primeros días de diciembre".

Hoy miércoles el Consejo Universitario de la UNAM propondrá y se propone que apruebe modificaciones al Estatuto General de la institución para que la violencia de género sea falta grave, lo que implicaría expulsión de estudiantes o destitución de profesores, en caso de que se compruebe la gravedad de la falta.

El tema se abordará en la sesión del Consejo Universitario que se celebra en el Antiguo Palacio de Medicina, como último punto del día.

Se espera que también uno de los máximos órganos de gobierno de la institución discuta los paros estudiantiles que iniciaron desde octubre pasado y que a estas alturas tienen a cuando menos 8 planteles en suspensión indefinida de actividades.

Las que se encuentran en paro indefinido son las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño y Psicología; así como los Colegios de Ciencias y Humanidades Sur y Oriente y la Escuela Nacional Preparatoria 3 Justo Sierra y 9 Pedro de Alba.

En paros temporales están la Escuela Nacional Preparatoria 5 José Vasconcelos está en paro de 2 semanas desde el 4 de febrero, la Facultad de Ciencias estará en esta situación hasta el 14 de febrero; ayer se fueron a paro la Prepa 1 Gabino Barreda y la 6 Antonio Caso.

En la institución no se han detenido las marchas ni los paros para reclamar acciones más concretas y eficientes por parte de las autoridades universitarias para atender las denuncias de violencia en contra de las alumnas.

Hoy cumple tres meses en paro la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba y la Facultad de Filosofía rebasa ya los 3 meses en suspensión de actividades.