Esperan alza de 4% en gasto de útiles escolares con respecto a 2018

La derrama económica que generarán las familias mexicanas por la compra de útiles y materiales para el próximo ciclo escolar ascenderá a 82 mil millones de pesos, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco-Servytur). En el mismo periodo de 2018, se registró una derrama de 79 mil millones de pesos, por lo que se espera un aumento de 4% en comparación de la cuesta de 2018.

Al respecto, el presidente de la Confederación, José Manuel López Campos, mencionó que el incremento representa un respiro para el sector comercial ante la desaceleración económica nacional.

El gasto promedio de los padres de familia alcanzará un máximo de 5 mil pesos y un mínimo de 3 mil por cada alumno que curse los niveles de preescolar, primaria y secundaria durante el próximo año. Tomando en cuenta que el promedio de hijos por hogar en el país es de dos, la inversión se duplica, informó.

Si se considera el posible gasto en artículos electrónicos, como computadoras, tablets y calculadoras, la cifra podría aumentar hasta 40%; y aún más si la inversión es destinada en educación particular.

Por ello es importante replantearse la situación financiera y estar preparados para afrontar la inversión y adquirir lo necesario de manera inteligente y sin gastar de más. El experto en finanzas Alejandro Saracho enlista consejos para ahorrar y cubrir el desembolso sin preocupaciones.

Recicla: El gasto puede reducirse considerablemente si se aprovechan las cosas que aún sirven. Además de frenar el impacto a tu economía, ayudarás al medio ambiente.

Asiste a ferias: El presidente de la Concanaco anunció la participación en expos y ferias de útiles junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con descuentos de hasta 50% en la venta de estos artículos.

Haz una lista: Anota lo más importante para hacer un presupuesto, así podrás ver las cosas que puedes omitir con el fin de no afectar tu bolsillo.

Planea tus compras: Realiza tus compras de manera anticipada, usualmente las papelerías ofrecen descuentos al surtir la lista con ellos.

Fíjate en la calidad: Productos de calidad como calculadoras o juegos de geometría pueden durar mucho tiempo y solo requiere de una inversión fuerte.

Compra por mayoreo: La ventaja de este tipo de compra es que tendrás repuestos para todo el ciclo escolar a un costo mucho más barato.

Evita las compras a meses sin intereses: No sacrifiques tu economía por la comodidad de poder pagar con tarjeta de crédito, recuerda que en las tiendas departamentales los costos son más elevados; además de que pueden endeudarte.