"Espirales de violencia son el preámbulo de la muerte de una mujer", advierte Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que, desgraciadamente, se mantiene vigente el fenómeno de la violencia contra las mujeres, por lo que dijo que resulta imperativo ofrecer a las mujeres, niñas, adolescentes una protección integral, atención especializada cuando sean víctimas de la violencia.

Al participar en la inauguración de las "Mesas Interinstitucionales rumbo al PEF 2021", en el marco de la Mesa 1. Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la Cámara de Diputados, Sánchez Cordero aceptó que las espirales de violencia, muchas veces, son el preámbulo de una muerte de una mujer.

"Es inadmisible constatar que tantas víctimas de feminicidios habían acudido a múltiples instancias a pedir ayuda y no tuvieron la respuesta adecuada. Las buenas prácticas en México y en el mundo nos demuestran que esto solo lo podemos lograr con un modelo homologado de actuación, cuyos resultados e impacto puedan ser medidos, puedan ser evaluados, buscando la mejora constante", explicó.

Dijo que el reto de la sanción y el acceso a la justicia, que constituyen una deuda histórica sí con las mujeres de México, pero también con el resto de la población.

"En la Secretaría de Gobernación he iniciado una verdadera cruzada contra la impunidad, contra la corrupción y contra la injusticia. De la mano con las fiscalías, procuradurías, el poder judicial, hemos emprendido un esfuerzo sin precedentes para apoyar al sistema de justicia, de ahí la creación de la de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia", dijo Sánchez Cordero.

Por lo que dijo que es indispensable coordinar y articular la acción del Estado desde el Sistema Nacional, e incorporar, como lo mandata el Sistema, a todos los actores sociales para potenciar la capacidad de respuesta del Estado a las necesidades de las mujeres en sus comunidades.

Compartió que han articulando, cada semana, a todas las instancias del gobierno federal y también han tenido diálogo permanente con las instancias de las diversas entidades federativas, articulando el Sistema para poder dar una mejor respuesta y tener una mejor coordinación de todas las acciones, para prevenir, sobre todo prevenir, la violencia.

"Obviamente nuestro objetivo final es la erradicación, pero la prevención es un tema muy, muy importante; y no obstante también la cruzada contra la impunidad y la injusticia, para que las mujeres tengan un mejor y más eficiente acceso a las fiscalías y a los tribunales", ejemplificó.