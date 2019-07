Esposa de AMLO responde a crítica de iglesia católica sobre Cartilla Moral

Beatriz Gutiérrez Müller respondió a la iglesia católica, que si bien la Cartilla Moral no resolverá los problemas éticos que vive México, no se deben escatimar los anhelos de vivir en una realidad más "amorosa", además criticó la lógica del editorial publicado en el semanario religioso Desde la Fe.

"No, definitivamente, no. No es publicando 'La cartilla moral' de Alfonso Reyes como se solucionarán los problemas éticos que aquejan a una parte de la sociedad mexicana. Es más: ni leyendo tal libro, que hace más de 50 años que se editó por primera vez, como señalan en este editorial", publicó la escritora en su cuenta de Facebook.

Beatriz Gutiérrez lamentó que la arquidiócesis de México critique la temporalidad del texto de Alfonso Reyes. "Tienen ustedes razón: un textito de un regiomontano católico [por cierto, muy católico] no cambiará la podredumbre espiritual. Sin embargo, en la lógica de su editorial en 'Desde la fe', entonces tampoco el Evangelio de Lucas debería reeditarse ni leerse porque tiene una antigüedad levemente mayor que el libro de Reyes".

Enfatizó en que cada autor aporta valores de su tiempo por lo que "nunca debe escatimarse el anhelo de vivir en una sociedad mejor y más amorosa, sea vía una cartilla, epístola o manifiesto publicado o no por el gobierno".

La esposa del presidente de México invitó a los miembros de la iglesia a leer a Reyes, Lucas, Víctor Hugo y Lope de Vega y concluyó que "a un lector crítico, seguramente, ya no le darán gato por liebre".