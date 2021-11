Esposa de periodista asesinado en Chiapas manda mensaje a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en los crímenes contra periodistas y se comprometió a investigar los recientes asesinatos del reportero Fredy López Arévalo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y del fotorreportero Alfredo Cardoso en Acapulco, Guerrero.

"Vamos a dar respuesta a la viuda, a los huérfanos, vamos a investigar y atender el caso para que no haya impunidad, en lo que corresponde este periodista de San Cristóbal y también en el caso de Guerrero, y en todos los casos".

En un audio presentado en su conferencia por un reportero, la esposa de Fredy López mandó un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que señala que su esposo creía en él y en la transformación.

"Señor presidente quiero decirle que mi esposo creía en usted, lo apreciaba mucho, no se perdía una mañanera y mi día a día era pasarle su café para que estuviera con usted hasta el final y comenzar su día. A mi esposo lo mataron de la manera más cobarde en la oscuridad y por la espalda, él no se merecía eso, es un excelente padre, es un excelente amigo, es un excelente compañero, él creía en usted en que las cosas pueden mejorar, así lo hacía donde quiera que íbamos, así le enseñó a sus hijos, siempre a hacer el bien a donde quiera que fuéramos a tratar de mejorar las situaciones de la gente de las comunidades en Chiapas y a muchas partes del país".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, a que informe sobre el avance de las investigaciones lo más pronto posible.

El mandatario reconoció que es una "situación muy lamentable" porque el periodismo en los pueblos en los Estados es muy riesgoso, desgraciadamente.

"Aquí como se decía antes las banquetas son más anchas, allá son muy angostas, allá se topa el que denuncia, se puede encontrar con la persona señalada, si hay muchos riesgos. Por eso vamos a seguir ayudando, protegiendo porque es parte de la descomposición que tenemos que ir enfrentando y espero que esto vaya mejorando porque ya no hay tolerancia ni para la corrupción, son mal visto los corruptos, y no hay impunidad para nadie".

Reiteró que en su administración no habrá protección para nadie por lo que la convicción de su administración es investigar y dar con los responsables en crímenes contra periodistas.

Ayer martes se conmemoró el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas.

Con los crímenes de los periodistas de Chiapas Fredy López Arévalo, corresponsal de EL UNIVERSAL en la década de los 90, y del fotorreportero de Guerrero, Alfredo Cardoso Echeverría, perpetrados la semana pasada, suman 49 los comunicadores asesinados en lo que va a la presente administración de los cuales se ha dictado sentencia sólo hay cinco casos.