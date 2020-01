Esposa defiende a exdiputado del PRI acusado de ataque a saxofonista

La esposa del empresario y exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, salió en su defensa y aseguró que son falsas e infundadas las impugnaciones contra él en el caso del ataque con ácido a la joven María Elena Ríos.

A través de una carta abierta, denunció que ella y su familia han recibido amenazas, tentativas de secuestro y un linchamiento mediático infundado.

En el documento manifestó que sus hijos y ella lamentan con sinceridad y reprueban los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León en agravio de María Elena Ríos y a consecuencia de los cuales ya se encuentran dos personas presas vinculadas a proceso por feminicidio en grado de tentativa.

También recordó que su esposo, en una declaración del 7 de octubre de 2019 en su propia radiodifusora, fijó su postura sobre estos hechos, en la cual negó su participación o estar involucrado.

"Los delitos y las penas no deben sobrepasar de las personas que los cometen, así lo establece la Constitución Federal y demás leyes secundarias. Por esta razón repruebo enérgicamente que por estos hechos, se esté llevando en contra de mis hijos, familiares y bienes, acciones de amenazas, tentativas de secuestro y un linchamiento mediático infundado".

La esposa de Vera Carrizal explicó que después del ataque con ácido a la joven María Elena Ríos, en muchos medios de comunicación escritos y electrónicos, se realizan señalamientos en contra de su esposo sin tener un conocimiento exacto de los mismos, "porque al ser de naturaleza penal su información es reservada".

Estos, apuntó, marcaron y perjudicaron su fuente de trabajo, "la cual no es de él sino de varias familias ajenas y de las familias que han conformado nuestros hijos". Incluso, resaltó, se hizo una convocatoria pública en redes sociales para tomar venganza "incitándose abiertamente a lanzar ácido o dañar de cualquier manera a los integrantes de mi familia, no obstante que no conocemos a la ofendida ni a las demás personas involucradas", dijo en su carta.

Aseguró que después de estos comunicados sociales, sus hijos y ella empezaron a notar que diversas personas, al parecer policías, vigilan sus domicilios y los siguen a todas partes, se estacionan por tiempos prolongados en sus centros de trabajo y que ocupantes de camionetas sospechosas pretendieron secuestrar a una de sus hijas.

"Mis hijos y yo negamos categóricamente toda participación en los hechos, en cualquiera de sus formas, en tanto que poco a poco nos hemos ido enterando de una gran diversidad de hechos, de los cuales se infiere que a mi esposo se le está perjudicando injustamente por razones políticas y por otro tipo de intereses, así como por competencia desleal de quienes en tiempos recientes se decían que sus amigos o sus socios y que ahora aprovechándose de las circunstancias están obteniendo grandes beneficios económicos y financiando a terceros (as) para perjudicarlo".

Soledad añadió que se han enterado que una exsocia de su esposo ha alterado documentos para pretender apropiarse de bienes de Vera Carrizal y de su familia, y afirma que esto tiene relación directa con lo ocurrido con la joven María Elena Ríos.

"Sabemos también que la esposa de un empresario del mismo giro comercial puede tener responsabilidad con lo ocurrido con la ofendida; pues ahora, sin razón alguna ambas se ocultan o han desaparecido", dijo.

Sobre la hermana de la víctima María Elena Ríos, señaló que como se aprecia en declaraciones hechas en procesos penales diversos y anteriores, ella dice que sospecha de muchas personas y las nombra como las posibles sospechosas que les pueden causar un mal.

"Luego entonces, el Ministerio Público también tiene la obligación legal que impone el Código Nacional de Procedimientos Penales de agotar todas estas líneas de investigación posibles sobre los hechos y no centrarse solamente en una".

Finalmente, Soledad manifestó que están abiertos al diálogo ante cualquier persona y autoridad para hacer todas las aclaraciones necesarias, con las reservas de ley y que si por alguna acción u omisión de su parte involuntariamente se dañó a alguna persona, tienen la voluntad de solucionarlo.

Sin embargo, exigió que se dejara de causar todo acto de intimidación o molestia a sus personas y familias, porque también están en la disposición de ejercitar las acciones legales correspondientes, hasta que sus derechos se respeten.