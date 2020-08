Esposa del senador Samuel García tiene Covid-19; "nada más me dio como gripa", dice

Mariana Rodríguez, influencer y esposa del Senador Samuel García, dio a conocer que dio positivo en el test de coronavirus.

A través de sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez dio a conocer el suceso, revelando que hace pocos días comenzó con los síntomas de la COVID-19.

"Oigan, pues les tengo una mala noticia: me llegó hoy el correo con mi resultado de la prueba y salí positiva de coronavirus. He estado aislada. Y estos días, porque aunque me dio la gripa el fin de semana, hace dos días empecé con síntomas de coronavirus, el de perder el gusto y el olfato", comenzó dando el mensaje a través de su red social.

Posteriormente, puntualizó que en un principio todo fue como "una gripa" y posteriormente perdió el gusto y el olfato.

"Me he sentido muy bien, nada más me dio como gripa, pero esos dos síntomas pues ya como que hicieron que prendiera ahí un foco rojo", comentó la esposa del Senador de Movimiento Ciudadano.

Respecto a Samuel García, la influencer dio a conocer que éste ya se realizó la prueba y decidió aislarse para evitar contagios. Después, informó que ella y su esposo viajarían a Monterreal para celebrar el aniversario de los padres del Senador, a quienes mandó felicitaciones y lamentó no poder acompañarlos.

"Samuel está en otro cuarto, yo estoy aquí. Como quiera, Samuel ya se hizo la prueba hoy en la mañana y también va a estar en cuarentena para pues evitar contagios. Nos íbamos hoy con mis suegros a Monterreal porque cumplen aniversario; por cierto, muchas felicidades a mis suegros, pero pues no pudimos ir porque me llegó el resultado hoy", comentó.

La influencer regiomontana explicó que su esposo no tiene ningún síntoma indicador que sea portador de coronavirus y que seguirá informando del progreso de la enfermedad a través de las historias que sube a Instagram.

"Samuel gracias a Dios no tiene ningún síntoma, pero como quiera se la hizo por no dejar, y pues, bueno, estaremos unos días aquí grabando stories desde este cuarto, y les seguiré platicando como me siento, mi progreso etcétera. Pero pues por lo pronto aquí solita. Cumpleaños COVID en el cuarto. El lunes estaré encerrada bien divertida, entonces espero sus felicitaciones, que me entretengan aquí y todo, 25 años encerrada".

La joven pidió a todos sus seguidores que se cuidaran, que traten de no salir en caso de no fer necesario, seguir las recomendaciones sanitarias para tratar de evitar contagios.

"Cuídense mucho, aunque veamos el virus muy lejos, de verdad que, oigan, mi salida era ir al súper, entonces en todos lados puede estar. Traten de no salir si no necesitan, y aunque salgan al súper, cosas necesarias, cuídense mucho, desinféctense siempre, no se toquen la cara. Yo trataba de hacer todo eso y aún así me dio.

Finalmente, la influencer agradeció a sus seguidores por estar al pendiente, revelando que al enterarse de la noticia, lloró y se asustó demasiado.

"Entonces, gracias por estar al pendiente todos ustedes, me hablaron y me decían: ´¿Cuándo te dan tu resultado?´, pues me llegó hoy, y... con esa sorpresa. Lloré y todo, me asusté mucho. Lo ves tan lejos y de repente aquí está", concluyó.