"Está demostrado que no hace falta una tercera vacuna contra Covid", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que "está demostrado" que no se requiere la aplicación de una tercera vacuna contra Covid-19.

"En el caso de las vacunas, está demostrado que no hace falta una tercera aplicación, son dos aplicaciones; en el caso de que sea una sola, que sean dos vacunas con esas características, que es Cansino de una sola aplicación y Johnson & Johnson, no hace falta. Está demostrado", dijo.

En su conferencia mañanera en las instalaciones de la 28 zona militar, López Obrador indicó que su administración inició la vacunación a menores y adolescentes con alguna enfermedad o discapacidad.

"Ya se empezó con jóvenes que tienen alguna enfermedad y que requieren de la vacuna, lo haremos igual que se hizo con embarazadas, que se está haciendo, con mujeres embarazadas, pero es un plan nacional de vacunación", refirió.