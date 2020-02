"Está encarcelada por una venganza política", dice hija de Rosario Robles

Mariana Moguel reiteró que su mamá, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, está encarcelada por una venganza política y no por los delitos de los que se la acusa.

Por lo que señaló que "si es venganza no es justicia y sin duda no es de valientes encarcelar a opositores", al acudir este viernes a la Cámara de Diputados donde la Sección Instructora, presidida por el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez, llevará a cabo el desahogo de pruebas testimoniales con respecto al juicio político que se sigue contra la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En entrevista, Moguel Robles acusó violaciones desde que se inició el juicio político contra su mamá, ya que, aseguró, no hay materia porque cuando comenzó el juicio Robles Berlanga ya estaba separada del cargo.

"Todos sabemos que un juicio político sólo te puede llevar a dos fines: la inhabilitación o separación del cargo del funcionario, cuando este proceso empieza mi mamá ya estaba separada e igual manera estaba inhabilitada del cargo.

"Entre muchos otros aspectos, no se nos ha permitido tener conocimiento de mucha información, entre otras situaciones", aseguró.

Y sentenció: "A mi mamá se le juzga por quién es, no por los hechos que se le imputan que hay que recordar que está señalada por omisión, delito que no es considerado como grave, que no ha sido probado y una situación que tendría que estar enfrentando en libertad".

Dijo que Rosario Robles se encuentran bien de salud y que la visita prácticamente en todos los días de visita acompañándola en esa ruta de la libertad, en la búsqueda de justicia porque "si es venganza no es justicia y sin duda no es de valientes encarcelar a opositores".