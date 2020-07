"Esta enfermedad no es un juego; está matando a todos", dice empleado de funeraria en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., julio 17 (EL UNIVERSAL).- "Cuídense, porque esto no es un juego", es la petición de Antonio, empleado de una funeraria que al día ha llegado a brindar hasta 15 servicios a personas que fallecieron por Covid-19. Tabasco aún se encuentra en foco rojo, y el gobierno amplía el número de camas de hospitalización de manera emergente.

Afuera del Hospital Juan Graham Casasús, que fue convertido para atender a enfermos de coronavirus, hay una fila de carrozas esperando ingresar a las instalaciones para levantar los cuerpos de quienes han perdido la batalla por este padecimiento. Es una imagen que al inicio de la emergencia sanitaria asombraba, ahora ya se hizo algo común para los tabasqueños que transitan por esta zona.

Antonio, quien trabaja en la funeraria Velasco, relata que han llegado a recibir hasta 15 peticiones para ir por familiares al hospital, por eso pide a la gente que se cuide, porque esta enfermedad está quitándole la vida a todos.

"Que nos cuidemos, debemos seguir las recomendaciones que nos hacen, que a todos nos parece juguete pero no es juguete, debemos cuidarnos, respetando la sana distancia, lavándose las manos", comenta a EL UNIVERSAL.

Parado afuera del nosocomio junto a la carroza, también reconoce que tiene miedo porque corre el riesgo de contagiarse, aunque asegura que toma todas las medidas de protección usando caretas, cubrebocas y gel. "Hasta ahorita no hay contagiados; va en el cuidado de la persona",

dice.

Comenta que a veces se les complica brindar los servicios funerarios cuando el médico redacta mal el certificado de defunción. "Yo les pido que nos cuidemos, más que nada. Hay que cuidarse", insiste.

Frente al hospital hay más empleados como Antonio, tienen pena o miedo de hablar con la prensa, pero están a la espera de un cliente más. Las funerarias están llenas de féretros, los cuales llegan a tener un costo que va de los 8 mil hasta los 40 mil pesos. Antes todos los cuerpos eran cremados, ahora a los familiares les dan la opción de sepultarlos, pero sin realizar algún tipo de ceremonia, incluso a los panteones sólo pueden ingresar cinco personas.

En Tabasco, la Secretaría de Salud reportó hasta el pasado martes 15 mil 330 casos positivos de Covid-19, de los cuales han muerto mil 431 personas, tan sólo en las últimas 24 horas fueron 372 nuevos contagios y 26 decesos. La dependencia pide a la población no bajar la guardia y mantener las medidas de confinamiento y sana distancia.

Ante el incremento de contagios, el gobierno del estado ha construido una segunda burbuja en el Parque Tabasco. Por lo pronto, las plazas y centros comerciales seguirán cerrados hasta que la entidad salga del semáforo rojo.