Esta es la traducción de la llamada entre Trump y Volodimir Zelenski

Este miércoles se dio a conocer las trascripción de una llamada entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania Volodimir Zelenski. Así fue la llamada entre los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania, ocurrida el 25 de julio de 2019, entre las 9:03 y 9: 33 horas.

Donald Trump: Felicitaciones por una gran victoria. Nosotros vimos desde Estados Unidos e hicieron un trabajo magnífico. La forma que llegaron desde atrás, alguien que no tenía mucha oportunidad y acabaron ganando con facilidad. Es un gran logro. Felicidades.

Volodimir Zelenski: Está en lo correcto, señor Presidente. Ganamos en grande y trabajamos por esto. Trabajamos un montón y yo quisiera confesarle que yo tuve una oportunidad de aprender de usted. Usamos un poco de sus habilidades y conocimientos, y lo usamos de ejemplo en nuestras elecciones y es cierto que fueron comicios únicos.

Estuvimos en una situación única y conseguimos una victoria única. Estoy dispuesto a decirle lo siguiente: la primera vez me habló cuando gané la presidencia y la segunda ocasión cuando mi partido venció en las parlamentarias. Yo creo que debo competir más seguido para que me hable más seguido y así podamos hablar más.

Trump: [se ríe]. Es una gran idea. Yo creo que su ciudad está muy feliz por eso.

Zelenski: A decir verdad, estamos trabajando duro porque queremos drenar el pantano. Trajimos a mucha gente nueva. No a los políticos viejos ni típicos. Queremos tener un nuevo tipo de gobierno. Usted es un gran maestro en eso para nosotros.

Trump: Es muy amable de su parte decir eso. Hacemos mucho por Ucrania. Gastamos mucho esfuerzo y dedicamos mucho tiempo. Más de lo que hacen las naciones europeas que deberían de hacer más. Alemania casi no hace nada por ustedes.

Todo lo que hacen es hablar y yo creo que deberían preguntarles sobre eso. Cuando conversé con Angela Merkel ella habló sobre Ucrania, pero no hace nada. Un montón de países europeos hacen lo mismo, entonces creo que es bueno que vean hacia Estados Unidos.

Zelenski: Está en lo correcto (...) Hablé con Angela Merkel y la conocí en persona. También conversé y conocí a (Emmanuel) Macron y les dije que no hacen tanto como deberían. No alimentan las sanciones. (...) La Unión Europea debería ser nuestro gran socio, pero técnicamente Estados Unidos lo es más, y estoy agradecido con usted por lo que hace por Ucrania. Hacen más que la Unión Europea, sobre todo en materia de sanciones contra Rusia.

También quiero agradecerle por el apoyo en materia de Defensa. Estamos listos para seguir colaborando, específicamente estamos listos para comprar más misiles de Estados Unidos para nuestra defensa.

Trump: Quisiera pedirle un favor, porque nuestra nación ha pasado por mucho y Ucrania lo sabe. Yo quisiera saber qué ocurrió con toda esta situación con Ucrania. Ellos dijeron Crowdstrike... Yo sé que tiene a sus mejores personas investigando... Yo quisiera que el fiscal general le hablara a alguien de su gente y que se llegara al fondo de esto...

Zelenski: Sí, es muy importante para mí todo lo que mencionó antes. Estamos listos para abrir una nueva página entre la cooperación de EU y Ucrania. Para ese propósito, reemplazaré a nuestro embajador con una persona competente y con experiencia... Uno de mis asistentes habló con el señor Giuliani y esperamos que viaje a Ucrania para poder conocerlo... Planeo rodearme de gran gente y sobre esa investigación, le aseguro que cualquier pesquisa será abierta. Se lo aseguro.

Trump: Bien, porque oí que tiene un gran fiscal y estaba cerrando la investigación y eso es muy injusto... El señor Giuliani es un hombre muy respetado. Fue alcalde de Nueva York... Le pediré que le hable junto con el fiscal general. La exembajadora de Estados Unidos, una mujer, era mala y era mala la forma en que trataba a Ucrania.

La otra cosa. Se habla mucho del hijo de Biden, que Biden detuvo la investigación y la gente quiere saber sobre el tema. Entonces, lo que pueda hacer con el fiscal general será grandioso. Biden estuvo presumiendo que paró la pesquisa... si puede investigar sobre eso... suena horrible para mí.

Zelenski: Quisiera hablarle sobre el fiscal. Entiendo y estoy al tanto de la situación. Desde que ganamos la mayoría en nuestro Parlamento, el siguiente fiscal será 100% de mi persona, mi candidato... Será aprobado por el Parlamento y empezará en septiembre... Él o ella investigará sobre el tema, específicamente a la compañía que mencionó. El asunto, de hecho, es restaurar la honestidad... También quisiera pedirle por información que nos pudiera ayudar...

Trump: Bueno, el señor Giuliani y también el fiscal general Barr le hablarán para llegar al fondo de esto...

Zelenski: Quiero asegurarle que se tomará muy en serio el trabajo de la investigación...

Trump: Bueno, muchas gracias. Le diré a Rudy y al fiscal general Barr que llamen. Gracias. Cuando quiera venir a la Casa Blanca, siéntase libre de hablar. Con una fecha, podemos trabajar sobre eso...

Zelenski: Muchas gracias. Me encantaría conocerlo en persona...

*ADVERTENCIA: Un memorándum de una conversación telefónica no es una transcripción palabra por palabra de una conversación. El texto en este documento registra las anotaciones y recuerdos de funcionarios del Situation Room y personal de Seguridad Nacional asignado para escuchar y materializar por escrito la conversación mientras transcurre. Un número de factores pueden afectar la veracidad del registro, incluyendo una deficiente conexión de telecomunicaciones y variaciones en acento e interpretación.