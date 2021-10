Está intransitable el camino: AMLO se queja de carreteras

HUAYACOCOTLA, Ver., octubre 2 (EL UNIVERSAL).-Al supervisar los avances en la entrega de apoyos por el huracán "Grace", el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó que para llegar a esta población el camino "está intransitable", por lo que se comprometió a atender este problema.

El Mandatario federal señaló que una de las medidas para atender este problemática podría ser la creación de comités donde participen representantes de las secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Bienestar (SB), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), por lo que le pidió a Jorge Arganis, titular de la SCT, a encontrar una solución a este problema.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, el titular del Ejecutivo federal señaló que antes de que se presentará este fenómeno natural, la población afectada ya estaba "damnificados del neoliberalismo", pues ya necesitaban los apoyo "les llovió sobre mojado", por lo que son "doblemente damnificados".

"Ahora que veníamos para acá de Metepec a Agua Blanca, que es Hidalgo, está intransitable el camino.

"¿Cómo le hacemos para construir los caminos? Vamos también a atender el problema de los caminos. Este es un asunto que debemos de resolver, porque es como la atención a los damnificados, ya antes del huracán eran damnificados del neoliberalismo, ya necesitaban apoyos y llovió sobre mojado; entonces, doblemente damnificados.

"En el caso de los caminos, lo mismo, ya estaban muy mal y viene el agua, viene el huracán y se terminan de destruir. El asunto es cómo los reparamos, cómo los construimos de nuevo, porque no es nada más presupuesto, y esto lo planteo así para que entre todos resolvamos".

En este sentido, el Mandatario federal planteó que una solución puede ser la creación de comités que estén integrado por representantes de SCT, Bienestar, Sedena y Semar, por lo que le pidió a Jorge Arganis, titular de la SCT, a que encuentre una propuesta a este problema.

"¿Por qué no pensamos en la creación de comités, en donde participen los representantes de Comunicaciones y de Bienestar, de la Secretaría de la Defensa, Marina?, un poco lo que estamos haciendo con las sucursales del Banco del Bienestar que donde va a haber una sucursal del Banco del Bienestar aquí en Huayacocotla va a haber una, aquí se integra todo el gobierno y una de las dependencias con capacidad de ejecución, Comunicaciones, Defensa, maneja los fondos, bajamos los recursos para el camino.

"Pero sí hay que buscar una forma, porque lo cierto es que la corrupción destruye todo. Tenemos presupuesto precisamente porque no permitimos la corrupción, porque estamos limpiando de corrupción de arriba para abajo, pero tenemos ahí el presupuesto y no queremos que se desvíe el presupuesto.

"Entonces, yo les pido que eso lo atiendan, que el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, nos tenga una respuesta ante esto, porque viene uno acá y dice cualquier persona: ´Mire en qué situación está el camino´, y el pueblo no está pensando que la responsabilidad es del gobierno federal o del gobierno del estado o del gobierno municipal, no, la responsabilidad es del gobierno y todos tenemos que resolverlo", agregó.

Plan de apoyo a personas afectadas por el Huracán Grace en Veracruz https://t.co/QA1JxCt3u8 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 2, 2021

Pide honestidad y "nada de chanchullos" en censo para damnificados de Grace

López Obrador reconoció que existen algunas inconformidades en el censo realizado tras el paso de huracán "Grace" en comunidades de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Al supervisar los avances de la entrega de apoyos en la entidad, el mandatario federal pidió a la población honestidad, nada de mentiras "y nada de chanchullos" si no fueron afectados por el fenómeno.

"Hay, desde luego, alguna inconformidad, hay que atender a todos. Hay quienes dicen ´no fui censado´, ´no me tomaron en cuenta', hay que atenderlos. También este método es muy apegado a la realidad y si no hubo afectaciones, si no fueron damnificados pues no se les puede apuntar, no se les puede inscribir.

"Tenemos que actuar con honestidad todos, nada de mentiras, nada de chanchullos, eso también hay que hacerlo a un lado", pidió.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, el presidente López Obrador instruyó a su gabinete ahí reunido a atender a la gente si tiene alguna inconformidad e "irlos a ver si no fueron tomados en cuenta".

Destacó que el censo de damnificados por "Grace" se llevó a cabo en 40 días y se han atendido a 45 mil 318 hogares, a quienes se les entregó de manera directa 35 mil pesos, lo que ha significado una inversión de mil 586 millones de pesos.

Señaló que en sexenios pasados existía "la mala costumbre" de entregar los apoyos a diestra y siniestra a organizaciones, pero ahora, afirmó, es de esa manera.

"Eso ya no funciona, ahora de inmediato lo que se hace es un censo; se va comunidad por comunidad, pueblo por pueblo, casa por casa y se levanta un censo para ver quiénes fueron afectados y en qué se les va a ayudar, nada de intermediarios.

"Nada de que 'mándame las láminas porque soy de la organización Emiliano Zapata´ o ´soy de la Antorcha Mundial y necesitamos despensas para entregar a la gente´, eso ya no, porque no llegaban los apoyos", dijo.

Sin embargo, pobladores de 87 comunidades de Veracruz denunciaron que no han sido censadas

Portando cartulinas con leyendas como "Perdí mi casa y no me apoyaron ¡Justicia!", y "¡Queremos ayuda!", afectados le pidieron su apoyo al delegado de programas sociales en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien los escuchó.

"Estamos solicitando audiencia a los Servidores de la Nación porque no censaron correctamente. Censaron solamente a los más allegados", señaló Marina Martínez, quien dijo representar a damnificados.

"Es su opinión", contestó el superdelegado.

"No es nuestra opinión, hay damnificados que en su momento no fueron siquiera censados, no fueron tomados en cuenta; fueron censados algunos que no tuvieron afectaciones", señaló la representante.

El superdelegado se comprometió a atender sus demandas, sin embargo, cuando la prensa le solicitó un posicionamiento sobre estas demandas evitó pronunciarse y señaló que el presidente López Obrador daría toda la información.