"Esta semana comenzarán a llegar insumos", asegura el IMSS

Ante protestas de médicos y personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por insumos para atender a pacientes con Covid-19, el titular del organismo Zoé Robledo aseguró que se tendrán esta semana.

A través de un video difundido en redes sociales, Robledo explicó que del inventario ya existente se está realizando una redistribución de materiales entre representaciones y hospitales, pero reconoció que no será posible entregarlos a todos los hospitales al mismo tiempo y que se le dará prioridad a los sitios considerados como urgentes por la cantidad de casos confirmados de coronavirus.

"No todos recibirán todo al mismo tiempo y tenemos que priorizar aquellos lugares donde empezará nuestra batalla", expresó.

"En este momento, estos son la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y aquellos estados con mayor número de casos confirmados".

El material, según detalló Robledo, quedará a resguardo del Ejército, quien también se encargará de la distribución.

En estos días, se acumularon diez protestas en ocho entidades donde se exigió que se proporcionen los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia.

Entre las peticiones, se solicitaban artículos de protección personal como mascarillas especializadas, cubrebocas, batas impermeables, entre otros.

Robledo explicó que a través de la Secretaría de Hacienda se realizan compras de insumos y que la Secretaría de Marina realiza junto con el IMSS una exploración del mercado internacional que presenta una sobredemanda.

Esto a la vez de que la Cancillería ha realizado peticiones de los requerimientos médicos. "De esta forma, lograremos tener la mayor cantidad de insumos en el menor tiempo posible".

El IMSS también abrió la posibilidad de adquirir insumos locales, más la condición fue que los proveedores no podían inflar precios.