Establece IMSS medidas preventivas para cuidar salud del personal al salir del hospital y llegar a casa

La Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estableció un protocolo para el personal de salud institucional, que establece una serie de medidas preventivas para que al salir del hospital y llegar a casa se evite la contaminación por SARS-CoV-2, virus que produce la enfermedad COVID-19.

Al personal médico, de enfermería y todo aquel que tenga contacto con pacientes en unidades médicas y hospitales, se pide que al término de su jornada laboral y antes de salir a la calle consideren los siguientes lineamientos:

Evita salir a la calle con el uniforme y ropa de trabajo.

Lávate las manos con agua y jabón con la técnica correcta al terminar actividades en el área asignada.

Cámbiate con ropa limpia antes de salir.

Empaca la ropa de trabajo sucia, colócala en una bolsa de plástico que deberá estar siempre señalizada; posteriormente, evita mezclarla con ropa utilizada en casa por ti o por otras personas.

De nuevo, lávate las manos con agua y jabón con la técnica correcta.

En la entrada de la casa se utilizará un desinfectante para los diversos objetos personales que pudieron estar expuestos al virus; por ello, previamente se debe preparar un atomizador con solución base alcohol al 70 por ciento o con base cloro al 0.1 por ciento.

Para elaborar éste último, se deben diluir 20 centímetros cúbicos de cloro (para la medición puede utilizarse una jeringa o su equivalente de dos cucharadas cafeteras) en una cubeta o contenedor con 980 centímetros cúbicos de agua; una vez mezcladas, depositar parte del contenido en un atomizador oscuro o de paredes gruesas, esto porque el hipoclorito o cloro se inactivan con luz solar.

Preparación:

Se recomienda tener un "Plan Familiar ante COVID 19" con el objetivo de evitar la contaminación de su domicilio con el virus SARS-CoV-2; para ello se debe tener en la puerta de entrada, de ser posible antes de ingresar o inmediatamente al entrar, un sitio dispuesto con:

Atomizador con solución base alcohol al 70 por ciento (regularmente el alcohol comercial ya es al 70 por ciento, por lo que no requerirá dilución) o solución base cloro del 6 por ciento diluido al 0.1 por ciento (se debe preparar cada vez que se utilice o cada ocho horas), sin mezclar con otras sustancias.

Recipiente(s) grande(s) para colocar artículos personales.

Solución de alcohol gel al 70 por ciento.

Acciones al llegar a casa:

Antes de tocar o abrir la puerta, cancel o portón, desinféctate las manos con gel o base de alcohol al 70 por ciento.

Trata de no tocar el entorno.

Si llegas de viaje, es importante limpiar la maleta antes de meterla a casa con una de las dos soluciones mencionadas.

Deja tus cosas personales: la bolsa de plástico con la ropa que te quitaste en el hospital, mochila, lentes, monedero, llaves, bolsa de mano, etcétera, en el o los recipientes que hayas destinado para esto y uno a uno rocíalos completamente con el atomizador.

El celular debe limpiarse con una toalla desinfectante con cloro.

Quítate los zapatos, rocíalos con solución por arriba y la suela. Procura que no pisar el área que previamente pisaron tus zapatos durante la desinfección.

Si es posible, toma una ducha inmediatamente o bien lávate las manos con gel desinfectante y, posteriormente, muñecas y cara con agua y jabón.

Durante este periodo de emergencia, recuerda limpiar frecuentemente con solución base cloro al 0.1 por ciento las superficies de los artículos o cosas que hayas traído a casa antes de ingresarlo; mantén cerrada la puerta de tu casa y procurar que haya buena ventilación; sal con el menor número de artículos posibles, ya que estos pueden estar en contacto con el virus; y evita usar accesorios como corbata, pulsera, anillos, aretes, entre otros.