Establecen cárcel y multas a quien viole cuarentena en Cuautla

Integrantes del Cabildo de Cuautla aprobaron por unanimidad la modificación al Bando de Policía y Buen Gobierno, para aplicar sanciones con 36 horas de arresto y multas de hasta 3 mil 600 pesos para personas que se encuentren en la vía pública y se compruebe que no realizan actividades esenciales.

Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, el secretario del ayuntamiento Alfredo Escalona Arias, anunció que la Secretaría de Seguridad Pública municipal creará una base de datos para registrar llamados de atención preventivos, luego de dos apercibimientos la tercera será una multa y la cuarta la puesta a disposición del Ministerio Público.

En el acuerdo se establece que las personas tendrán libre tránsito en el municipio, sin embargo, deberán respetar la sana distancia establecida y realizar específicamente las acciones de primera necesidad emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y en el caso de negarse a cumplir con ellas, se podrá aplicar las sanciones consideradas en el Art. 8 inciso C del bando de policía y gobierno del municipio de Cuautla.

Lo anterior, expone el acuerdo, derivado de que la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad SL Covid-19 una emergencia de salud pública de interés internacional y como una pandemia.

En este sentido y en virtud de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, señala el acuerdo, se presentó ante el cabildo el punto de acuerdo por el que se regula de manera temporal la operatividad de los giros comerciales a fin de evitar contagios por el covid-19.

Así el cuerpo edilicio determinó suspender temporalmente actividades en Cuautla que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor del acuerdo y hasta el próximo 02 de mayo de 2020, pudiendo ampliar este periodo en caso de que la autoridad nacional o estatal así lo requiera.

En Cuautla solo continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones y medios de comunicación; por cuanto a los servicios, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transporte, distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones, debiendo limitar su capacidad de aforo y respetando la Jornada Nacional y Estatal de Sana Distancia es decir, (1.5 metros) entre una persona y otra a cada lado.

También se suspenden temporalmente las actividades de todo tipo en lugares de concentración de personas como centros de culto, bares, discotecas, centros nocturnos, gimnasios, centros deportivos, balnearios, boliches, teatros, salones y jardines de eventos sociales, mercerías, papelerías, locales de ropa, zapaterías, florerías, entre otros que no sean necesarios para hacer frente a la contingencia. Para el caso específico de restaurantes, cafeterías, paleterías, antojerías, entre algunos otros, podrán seguir operando solo con servicio para llevar, sin habilitar ningún espacio para que los comensales pudieran comer en el inmueble los alimentos. Todos los establecimientos que presten servicios esenciales para hacer frente a la contingencia, tomarán las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud.

Cabe señalar que quien o quienes no acaten la disposición, serán sancionados como corresponde por el bando de policía y gobierno y ley de ingresos vigente al momento.