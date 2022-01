Establecen mesa para atender discriminación en Six Flags

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, estableció una mesa de trabajo para dar seguimiento a los casos de discriminación que se suscitaron esta semana hacia personas por su orientación sexual en Six Flags y por su identidad de género en un verificentro.

En un comunicado de prensa, indicó que personal de la dependencia se coordina con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación local (Copred) para atender los expedientes de queja, a fin de que se concreten acciones afirmativas de reparación de daño a las víctimas y de no repetición de actos homofóbicos, entre otras medidas permanentes que garanticen los Derechos Humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.

En cuanto a los sucesos que tuvieron lugar en un conocido parque de diversiones al sur de la capital, este viernes 31 de diciembre se realizó una mesa entre colectivos LGBTTTIQ+, SECGOB, COPRED, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), y la empresa de entretenimiento, en la cual los colectivos y representantes de los agraviados presentaron un pliego petitorio de cinco puntos, mismos que serán atendidos en el marco de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México.

En general, las peticiones abarcan una disculpa pública por parte de directivos del parque de diversiones, el compromiso inmediato de la Gerencia General y su personal para tomar cursos de sensibilización, la revisión del Código de Conducta y de la Política de Diversidad e Inclusión del parque, así como la publicación de las acciones afirmativas a realizar a partir de la carpeta de denuncia abierta ante el COPRED el 30 de diciembre.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México condenó los sucesos y reiteró que en la capital no se permitirán comportamientos discriminatorios por ningún motivo.