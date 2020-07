Estado mexicano debe defender autonomía del Inai: Acuña Llamas

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), indicó que el Estado mexicano debe defender al órgano garante pues es resultado de consensos parlamentarios y un activo importante.

Así lo manifestó Acuña Llamas durante su participación en la mesa de diálogo Órgano rector en materia de acceso a la información pública y protección de datos, ante representantes de la Asamblea Nacional de Ecuador, donde sostuvo que el modelo institucional mexicano creado para garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales representa un bien colectivo.

"Tenemos que defender la permanencia de la institución en términos de sus condiciones indiscutiblemente necesarias para sobrevivir con la entereza institucional que merece", apuntó.

El comisionado presidente que los primeros acuerdos parlamentarios para lograr la aprobación de la Ley Federal de Transparencia en 2002 y que dio paso al entonces a la creación del IFAI, después para la reforma constitucional de 2007 y en 2014 la reforma, que dotó al Inai de autonomía y nuevas competencias.

Por su parte, Frank La Rue, ex Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó que, en una sociedad democrática, las personas tienen el derecho de estar informadas para ejercer su ciudadanía de manera eficiente.

"Es importante que las leyes sean claras y no ambiguas, pero más importante es que tengan un órgano regulador que sea realmente independiente, que no pertenezca a ninguno de los organismos de Estado", señaló.

Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, sostuvo que es crucial en cada país la existencia de una instancia especializada, autónoma e independiente encargada de proteger, promover y supervisar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Fernando Flores, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional de Ecuador, compartió el proceso del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, iniciativa del Ejecutivo compuesta por 90 artículos y 12 capítulos.

En la mesa de diálogo participaron también María Paula Romo, ministra de Gobierno de Ecuador; Lorena Naranjo, directora Nacional de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos de Ecuador y como moderador César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.