Estado mexicano pide disculpas a indígenas tzeltales tras tortura

El Estado mexicano ofreció una disculpa pública a cuatro indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo, que en el 2015 fueron detenidos nueve días y torturados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Querétaro, porque consideraban que no eran mexicanos, cuando se dirigían hacia Sonora para trabajar en un campo agrícola.

Este jueves al medio día el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, ofreció disculpas públicas a los tzeltales identificados como B1, B2, B3 y B4, que fueron bajados de un autobús que iba al norte del país, en San Juan del Río, Querétaro.

Ese 3 de septiembre del 2015 los tzeltales fueron acusados de llevar actas de nacimiento e identificaciones apócrifas y los agentes insistían que eran nativos de Guatemala. Al siguiente día el INM ya contaba con oficios de salida en contra de los tzeltales, para que fueran deportados a Guatemala. Además uno de los cuatro tzeltales fue torturado con descargas eléctricas, golpes y puntapiés, en las instalaciones del INM de San Juan del Río, Querétaro, explicó el funcionario.

En el evento no estuvieron los dos hombres y las dos mujeres para mantener la confidencialidad de su identidad, a solicitud de las víctimas, por pedido de su abogada Gretchen Louise Kuhner.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas confirmó el carácter de víctimas a los cuatro tzeltales, en atención a la resolución CEAV/CIE/0158/. Tres de los chiapanecos presentaron actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil, mientras uno exhibió una credencial de elector, pero "los documentos fueron desestimados por las autoridades responsables, ya que, a su decir, "las víctimas indicaron en ese momento ser de padres guatemaltecos y haber nacido en la república de Guatemala", reveló el funcionario federal.

El INM sancionó a seis funcionarios con la separación de sus labores durante un período de un mes a 15 días. Por su parte, la abogada Gretchen Louise Kuhner, dijo que a nombre de las víctimas aceptaba las disculpas del Estado mexicano. Recordó que cuando fue a visitar a los tzeltales a su comunidad en el municipio de Ocosingo, les dijo que iban a recibir una disculpa pública, por lo que en febrero de este año se reunieron en Ciudad de México, con funcionarios del INM. Ahora lo único que quieren saber los tzeltales, dijo Gretchen Louise Kuhner, "quiénes fueron las personas que nos hicieron este daño, porqué nos lo hicieron y cuáles fueron las sanciones que recibieron los funcionarios que nos hicieron este daño".

Una de las jóvenes detenidas por el INM, que en ese entonces tenía 15 años de edad, dijo que se debe asegurar que "a nadie de su comunidad le vuelva a suceder" algo parecido, ya que "mis hermanitas van a querer ir al norte y cómo voy a saber yo que no les va pasar lo mismo".

"Nosotros queremos escuchar públicamente que pasó con los funcionarios, porque el INM es una institución pública", dijeron los tzeltales que pidieron no hacer pública su identidad. Las disculpas públicas fueron traducidas al tzeltal con la ayuda de un traductor. En su oportunidad se supo que cuando los chiapanecos fueron detenidos, la embajada de México en Guatemala había cruzado datos con el Registro Nacional de Personas (Renap) y se decía que los tzeltales eran originarios de una comunidad del departamento de San Marcos, colindante con México.

En un segundo comunicado, la embajada aclaró que en el Renap no se encontraban los nombres de los tzeltales, por lo que se detuvo la deportación. Al momento que trascendió el asunto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió la queja y visitadores viajaron al lugar donde permanecían cautivos los tzeltales para entrevistarlos y conocer las condiciones en que se encontraban.

Fue hasta el 11 de septiembre, que los tzeltales fueron liberados por el INM. Hasta el 14 de junio del 2016, que la CNDH emitió la recomendación 22/2016, donde aseguraba que los chiapanecos se les había volado sus garantías individuales y exigía la reparación del daño. Pidió que el INM contara con una base de datos, con el fin de poder verificar inmediatamente los datos de los ciudadanos mexicanos. El evento de este jueves se llevó a cabo en un auditorio del Centro Cultural El Carmen.