Estado mexicano requiere órganos autónomos como contrapeso: Inai

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), señaló que el Estado mexicano requiere de órganos constitucionales autónomos como contrapeso del poder, pues se ha evidenciado que "los autocontroles no han funcionado históricamente".

Durante la presentación del libro Monitor democrático 2019. Causas y efectos jurídicos del viraje electoral (2018) vs el pluripartidismo en México, Acuña Llamas refirió que el Estado de Derecho ha demostrado que los autocontroles tienden a ser ineficaces y tienden a ser neutralizados por el poder superior.

Por otro lado, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, coautora de la obra, reconoció que los organismos autónomos atraviesan por un momento difícil, que requiere de un análisis objetivo sobre sus aportaciones a la democracia del país, a partir de la tutela y garantía de los derechos humanos.

"Hoy más que nunca debemos defender la autonomía de estos organismos, en lo general, y de los organismos garantes del derecho a saber, en particular, para que la transparencia esté sustentada por un andamiaje más amplio de estructuras de rendición de cuentas", indicó.

Ibarra Cadena afirmó que los organismos autónomos auxilian al Estado en el desarrollo de sus actividades y establecer mecanismos de equilibrio, vigilancia y control al poder público.

Con respecto a los órganos garantes de la transparencia, destacó que son resultado de una lucha democrática para dar cumplimiento a la exigencia ciudadana de acceder a la información pública y, de esa manera, frenar los abusos de poder.

"Hoy los servidores públicos estamos bajo la lupa ciudadana, esa es la riqueza que permite el derecho a saber, el poder tener un control de las decisiones públicas, una vigilancia y una auténtica rendición de cuentas", señaló.

El libro Monitor democrático 2019 fue coordinado por Luis Jorge Molina Piñeiro y presenta las ponencias de 61 participantes a través de ensayos, estudios o artículos sobre temas democrático-electorales.

En esta vigésima edición, Ibarra Cadena aborda el tema del derecho de acceso a la información en el ámbito electoral y propone un modelo que conjunte los esfuerzos de las instituciones competentes, un periodismo de calidad y objetivo, así como ciudadanos informados y críticos ante los insumos noticiosos.

El libro fue presentado en el marco de la Mesa Redonda Doce del XXII Curso anual de apoyo a los estudios de posgrado y estudios profesionales en Derechos, Ciencias Políticas y Sociales aplicado a México, convocada por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A.C. (Copuex).