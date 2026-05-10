Estados carecen de datos sobre las buscadoras

Ciudad de México.- Desde 2019, más de 25 mil 111 madres mexicanas iniciaron la búsqueda de sus hijos, de acuerdo con cifras otorgadas por fiscalías locales a solicitud de El Universal.

La pregunta "¿Cuántas mujeres con el parentesco de madre o mamá de una persona desaparecida han recibido la atención?" se realizó a las 32 fiscalías estatales del país. La única que no respondió ni de recibido fue la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

Entre las demás, 19 estados afirmaron no tener estadísticas relacionadas con quién pide que se inicie una investigación sobre posibles desapariciones, algunos incluso admitieron que no solicitan esa información al momento de levantar una denuncia.

Las fiscalías de Puebla, Oaxaca y Quintana Roo se negaron a responder afirmando que el término "atención" en la solicitud era inentendible. La fiscalía de Sonora admitió que no tiene un desagregado ni de personas que atienden ni de los delitos que denuncian; así, desde 2019 ha atendido a un total de 971 mil 522 personas.

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Los ministerios públicos de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz afirmaron que "atienden a todas las personas que acuden a denunciar la desaparición de un familiar", sin hacer del parentesco una estadística dentro de sus informes.

Los estados que sí cuentan con estadísticas en cuanto a madres que denuncian ante fiscalías locales la desaparición de sus hijos son Aguascalientes, donde de 2019 a la fecha se han atendido a mil 537 mujeres.

En Campeche, mil 174 madres de personas desaparecidas han recibido atención; en Chiapas, 2 mil 321 mujeres se han acercado a la fiscalía buscando a sus hijos, y en Chihuahua, 291, desde 2019.

La CDMX tampoco tiene un desagregado respecto al tipo de parentesco con el que un familiar llega a buscar a un desaparecido, pero de 2019 a la fecha han acreditado la atención a 11 mil 954 personas, la mayoría mujeres.

El año con más denuncias de búsqueda fue precisamente 2019, con 2 mil 173 atenciones, seguido de 2025, con mil 828 denuncias levantadas por desaparición. En lo que va de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha atendido a 401 personas que buscan a un familiar desaparecido.

En Michoacán se ha atendido a 953 mujeres con parentesco de "madre" o "mamá" de la persona desaparecida; mientras que en Nuevo León han sido 845. San Luis Potosí admitió haber atendido a 999 mujeres de 2019 a la fecha; mientras que Tabasco ha atendido a mil 19.