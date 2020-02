Estados deberán transferir infraestructura al Insabi

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que tras la firma de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se iniciará con cada uno de los estados la firma de convenios de transferencia específicos de infraestructura que las entidades tengan, como centros de salud, hospitales, así como la nómina de estos centros médicos.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el funcionario federal señalo que de dentro de esta trasferencia se cuentan con hospitales de segundo y de tercer nivel.

"El Insabi, obviamente no tienen infraestructura, hoy simplemente nació por un acto de ley que fue la reforma a la Ley General de Salud en el artículo 79 bis, desaprecio el régimen de protección social en salud que era un mecanismo de pago del servicio de salud y nació un sistema de salud para el bienestar.

"Se han adherido ya hace un par de semanas los gobiernos estatales al Insabi , y ahora se procederá a la firma de convenios específicos con cada uno de los estado para que se transfiera la infraestructura de salud, los centros de salud, los hospitales, de segundo, quizá algunos de tercer nivel; la nómina es decir la administración de los servicios humanos; el equipamiento que está en las instalaciones y eso nos va a permitir tener un modelo único nacional de salud para el bienestar que está basado en este modelo de atención primaria de la salud y que tengamos coordinación entre las distintas instituciones para atender a la población no asegurada".

López-Gatell indicó que el IMSS Bienestar "seguirá siendo IMSS Bienestar pero va a complementar las capacidades del sistema para atender a la población no asegurada".