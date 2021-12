Estados esperan alza de 6% en participaciones el próximo año

Con la expectativa de que se cumpla la meta de crecimiento económico de 4.1% para 2022, los secretarios de finanzas de los estados esperan que las participaciones federales aumenten entre 5% y 6%, dijo el nuevo coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), José Luis Lima Franco.

En entrevista señaló que, si bien hay muy buen ánimo sobre la recuperación de la economía, las entidades federativas no se quedarán de brazos cruzados.

Así, continuarán impulsando medidas para fortalecer los ingresos locales, pues pese a que existe un fondo de estabilización, ya casi se queda sin recursos.

"Si bien tenemos una expectativa de crecimiento de 5% y hasta 6% en términos de participaciones para los estados, el reto es seguir aumentando los ingresos propios", dijo.

Hay muchas expectativas para 2022, agregó, pues hay confianza en que se materialice la recuperación que está planteando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tanto en términos de crecimiento, como en materia de las participaciones que entrega la Federación.

"Todos estamos esperando que se recupere la economía y que se puedan alcanzar estas expectativas de crecimiento y de ingresos para los estados en 2022", señaló.

Sobre el pacto fiscal, dijo que si la Secretaría de Hacienda vuelve a plantear el tema, están listos para abordarlo.

LA AGENDA

A unos días de que fue elegido para coordinar la CPFF, que agrupa a todos los secretarios de finanzas de los estados, dijo que empezará a trabajar para reforzar la agenda de temas de coordinación hacendaria.

Lo anterior, para que no vuelva a pasar lo que sucedió con el Estado de México, con una controversia contra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En octubre de 2021, el gobierno mexiquense promovió una controversia constitucional por los datos arrojados en el Censo de Población de 2020, ya que no favorecían a la entidad y sus municipios en el reparto de recursos federales.

Consideró que ese tipo de situaciones se deben tratar de manera puntual con Hacienda, el Inegi y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"De entrada, vamos a fortalecer a la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales para darle el lugar que tiene que tener", prometió.

Del pacto fiscal del que tanto se habló este año, dijo que, en su momento, cuando se platicó con el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el planteamiento fue iniciar la discusión.

Sin embargo, después vinieron las elecciones intermedias del pasado 6 de junio y el cambio de titular de la SHCP, refirió.

Señaló que el asunto se tendrá que revisar, porque en 2022 también habrá elecciones y aún no se sabe si se volverá a proponer la discusión, pero los secretarios de finanzas estatales están listos y en la mejor disposición de abordar el tema.

FONDO DE ESTABILIZACIÓN

En la segunda mitad de 2021 las participaciones que reciben los estados se vieron afectadas por una menor Recaudación Federal Participable, y debido a ello el gobierno federal tuvo que compensarlos. Para ello se recurrió a los recursos del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF).

Lima Franco confió en que durante 2022 no será necesario el FEIEF, fondo al que ya no le quedan tantos recursos, comentó.

"Ya casi no hay mucho. En esta última parte que se tomó para compensar lo que se había estimado para 2021 nada más van a quedar cerca de 20 mil millones de pesos para el próximo año", indicó.

Sin embargo, si acaso no se cumplen los pronósticos de crecimiento, dijo que la mayoría de las entidades está tomando precauciones.

Sobre si las nuevas variantes de Covid-19 podrían ensombrecer las buenas expectativas para los estados en 2022, dijo que, pese a ello, no se cerrarán las actividades como al inicio de la pandemia.

"Hacer confinamientos ya no será así. Eso lo tenemos claro todos los estados", afirmó.

Sin embargo, el también secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz consideró importante mantener la vacunación.

"Lo que nos toca es avanzar con la vacunación, apoyar al gobierno federal en ese sentido con las campañas de concientización, y seguir manteniendo todos los centros de salud en atención al Covid-19 para aumentar las instalaciones hospitalarias, pero no tenemos contemplado cerrar", manifestó.

También es indispensable continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios, agregó.