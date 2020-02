"Estados, libres de no unirse a Insabi"

Atlacomulco, Méx.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los estados donde gobierna el PAN y que no se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) son libres de no hacerlo y que están en su derecho.

En un encuentro con los pueblos mazahua y otomí de este municipio, el presidente López Obrador destacó que el nuevo instituto se creó para garantizar el derecho a la salud, atención médica, así como medicinas gratuitas.

"Saben que no soy palero, no soy barbero, no soy lambiscón. Ya sé que a algunos no les va a gustar, pero mi pecho no es bodega: se ha portado al 100 el gobernador del Estado de México, [Alfredo del Mazo].

"Miren, en otros casos no se adhirieron algunos estados al Instituto de Salud para el Bienestar... Y están en su derecho, porque son libres".

En Amealco de Bonfil, Querétaro, ante el pueblo Otomí, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no avergonzarse de su origen y a estar orgullosos de su pasado indígena.

Al encabezar un diálogo con el pueblo otomí en este municipio, conocido por elaborar las muñecas Lele, el presidente pidió mantener sus costumbres y recordarlas, "para que al racista que quiera cuestionarles, [ustedes respondan] que el mejor presidente que ha habido en la historia de México fue un indígena zapoteco: Benito Juárez García".