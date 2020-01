Estados reciben presupuesto en tiempo o hasta por anticipado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todas las entidades de la República Mexicana reciben sus presupuestos "en tiempo y cantidad y a veces hasta por anticipado".

"Decirles que se entregan los presupuestos de los gobiernos estatales de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, para que no ellos (los gobernadores), sino nuestros malquerientes no nos echen la culpa de que si no se otorga un servicio en un estado, por ejemplo, no hay medicinas, no hay atención médica, 'es porque no nos mandan el presupuesto'", dijo

En este contexto, el mandatario federal indicó que su gobierno no tiene problemas de recursos públicos y negó que no se estén destinando los montos económicos para los estados del país.

"No le debemos a nadie, lo que a los estados y los municipios les corresponde se entrega en tiempo y cantidad, y hasta por anticipado. Todo esto lo aclaro porque no se debe mentir, no distorsionar las cosas", señaló.

Apuntó que con el cambio del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se comenzó una campaña para responsabilizar al gobierno federal de las fallas en el sistema.

"Hablando de servicio médico, cuando empezó este cambio del sistema de salud, empezaron de que en el ISSSTE había una campaña orquestada para decir que si no había medicinas o atención médica era por la austeridad, por el gobierno federal, por nosotros, por el presidente incluso", señaló.

"Tampoco es polemizar, es reglas claras y el chocolate espeso", expresó el jefe del Ejecutivo federal durante su conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional.