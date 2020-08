Estados Unidos coloca a México en el nivel máximo de alerta de viaje por Covid-19

El gobierno de Estados Unidos colocó a México en el nivel máximo de alerta de viaje, el 4, con la recomendación de No Viajar, por la pandemia de coronavirus, tras levantar la recomendación general a los ciudadanos estadounidenses de no viajar al exterior.

El Departamento estadounidense de Estado anunció hoy en un comunicado que en lugar de la advertencia general que se impuso al extenderse la pandemia de coronavirus, consideraría la situación de cada país.

"Con las condiciones sanitarias y de seguridad que mejoran en algunos países y se deterioran potencialmente en otros, el Departamento está regresando a nuestro sistema anterior", informó en un comunicado.

"Mantenemos la recomendación a los ciudadanos de Estados Unidos de practicar la cautela cuando viajen al exterior debido a la naturaleza impredecible de la pandemia", agregó.

Taiwán es el único lugar que, de acuerdo con el listado que subió hoy el Departamento de Estado, reúne las condiciones como para quedar en el nivel 1 de la escala, que significa que no hay preocupaciones especiales para ese destino.

Ni siquiera Nueva Zelanda, considerada como uno de los casos de éxito en esta pandemia, está en esa categoría. Se ubican en el nivel dos, que significa "ejercer cautela creciente".

En el nivel 3, que significa "reconsiderar viajar", se encuentra la mayoría de países, incluyendo Alemania, Francia, Corea del Sur, Japón, Australia y Uruguay, único país latinoamericano incluido en la lista de naciones que la Unión Europea acepta recibir.

En el último nivel, que significa no viajar, además de México figuran países como Brasil –el segundo más afectado por la pandemia-, India y China.

El presidente estadounidense Donald Trump ha repetido una y otra vez que México tiene un "tremendo problema" con el coronavirus y que el muro ha evitado que haya más contagios en Estados Unidos por los cruces desde la frontera sur.