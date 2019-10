Estamos combatiendo impunidad sin filias ni fobias: Irma Eréndira Sandoval

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que en su dependencia están combatiendo la impunidad, sin filias ni fobias, y adelantó que están investigando a destacados servidores públicos de la actual administración, así como a funcionarios de gobiernos pasados.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, Irma Eréndira Sandoval reiteró que en la SFP no hay intocables ni perseguidos.

"Estamos combatiendo la impunidad, sin filias ni fobias, investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían abiertos procesos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados a también terminar en sus procesos.

"Como lo dije en el Senado en días pasados, en la Secretaría de la Función Pública no hay intocables, ni perseguidos", comentó.

Además, reveló que han impuesto casi 3 mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones, 256 sanciones económicas.

Entre licitantes, proveedores y contratistas, dijo, se establecieron 187 sanciones y se impusieron multas por más de mil 400 millones de pesos; 25% adicional que en el periodo idéntico del año anterior.

Explicó que las auditorías de obra pública que han realizado, han determinado 199 observaciones por más de 17 mil millones de pesos, y más de 16 mil millones de pesos se concentran en 69 observaciones vinculadas al llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con sede en Texcoco, que se caracterizó por pagos injustificados, sobreprecios de diverso signo, mala calidad de la obra y vulneración de las especificaciones convenidas en los contratos iniciales.

En esta comparecencia, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados reclamó a Sandoval por qué aún no hay resultados en las investigaciones sobre el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por presuntamente ser propietario de 23 casas y ser accionista en 12 empresas.

Durante la comparecencia de la titular de la SFP, un grupo de panistas subió a con máscaras de cartón de Bartlett y una gran lona con la leyenda: "Secretaria: ¿Así puede ver lo que todos vemos? #BartlettBienesRaíces".

La diputada panista Josefina Salazar pidió explicaciones a la titular de la Función Pública por las investigaciones periodísticas que ha hecho el periodista y columnista de EL UNIVERSAL Carlos Loret de Mola, quien reveló que el funcionario federal posee 23 casas y es accionista en 12 empresas.