Estamos saliendo del bache de inseguridad: Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Al afirmar que la principal ocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador es garantizar la seguridad de los mexicanos, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, aseguró que gracias al trabajo comprometido de las fuerzas armadas y de los gobernadores, y a la labor coordinada de las diferentes instancias del gobierno federal, nuestro país está saliendo del bache en el que se encontraba.

Durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, que se llevó a cabo en el estado de Oaxaca, el titular de la Segob dijo que se ha venido ganando la batalla a la delincuencia.

"Hay una sustantiva reducción ya en la incidencia delictiva, sobre todo en los delitos considerados como de alto impacto. El homicidio doloso, por ejemplo, ya tiene una significativa reducción, ya el secuestro anda en los índices del 60, 62 por ciento de reducción, el robo a transeúntes, el robo a casa habitación, la extorsión, ya hay también una reducción mínima, pero ya se ve la luz al final del túnel", enfatizó.

Adán Augusto López hizo un amplio reconocimiento a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a quien describió como una mujer incansable, generosa, trabajadora, dedicada y un ejemplo.

"La quise mencionar al final porque ella es la que nos coordina a todos nosotros, es la que nos chicotea, la que no duerme, la que cuida la casa, me ha tocado, yo la conocí así nada más de otros asuntos, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar junto con ella.

"Y en serio es un lujo que la seguridad ciudadana del país esté en las manos coordinadas por Rosa Icela Rodríguez, muchas gracias, Rosa Icela, trabajadora a más no poder", resaltó.

AMLO designa a Rosa Icela Rodríguez como zar de la lucha contra el fentanilo. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez como "zar" de la lucha contra el tráfico de fentanilo en México.

La funcionaria federal trabajará con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood-Randall.

Por medio de un comunicado, Presidencia de la República informó que en la reunión de alto nivel del pasado jueves, México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso para aumentar la cooperación, mejorar la seguridad ciudadana a través de una nueva etapa del Entendimiento Bicentenario.

El pasado 9 de marzo el presidente López Obrador recibió a una delegación estadounidense de alto nivel encabezada por la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall.

Ahí el presidente López Obrador anunció que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, será la contraparte del liderazgo en el esfuerzo contra el fentanilo junto con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca.