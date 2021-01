Estamos trabajando para que no se saturen hospitales en 4 entidades: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la atención de Covid-19 su administración trabaja para que no se saturen los hospitales de Nuevo León, Puebla, la Ciudad de México y el Estado de México donde ha habido un repunte en contagios y hospitalizaciones.

"En Nuevo León, Puebla, la Ciudad de México y el Estado de México en donde hay un repunte, un incremento de casos, hay más pacientes, que requieren de ventiladores, de terapia intensiva, estamos trabajando en eso, para que no se nos saturen los hospitales y todos los enfermos puedan ser atendidos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que con el titular del IMSS, Zoé Robledo se busca la manera de ayudar a las entidades donde hay repunte de casos para ampliar el número de camas.

"Es un compromiso, no están solos, tenemos acuerdos con el sector privado para que nos sigan ayudando y respaldando".

El presidente López Obrador urgió a que se apliquen de terminar las vacunas a la primera línea de atención del sector salud contra el Covid, porque el próximo martes llega otro cargamento con más de 400 mil dosis, por lo que hay que avanzar lo más que se pueda.

El titular del Ejecutivo presumió que con 329 mil 983 vacunas contra el Covid-19, México es el primer país en América Latina en la aplicación del biológico.