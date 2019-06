Estas han sido las diferencias entre AMLO y Slim

Aunque existen distintas declaraciones que podrían revelar una cierta confrontación, lo cierto es que la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario más rico del país, Carlos Slim, es cordial.

A pesar de que algunas de las decisiones del presidente y las políticas de su gobierno, han repercutido en contratos con más empresas de Slim, hay otras puertas que se abren para la inversión del empresario en proyectos de la actual administración.

El mismo López Obrador ha dicho que comió con el empresario Slim hace unos días.

Unos de los choques que tuvieron fue por la cancelación de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco, donde Slim tenía inversiones y también la reciente crítica del presidente porque no se ha podido conectar a Internet al país por lo que creará una empresa que podría hacer competencia a los negocios del empresario.

"No necesariamente tiene que ser con cablecitos y fibra óptica como tal, puede ser vía satelital, tiene que haber una cobertura tal, porque estas redes son el sistema nervioso de la nueva civilización", sostuvo el ingeniero en Mayo durante la inauguración del XXV Reunión de la Fundación del Círculo de Montevideo.

"¿Crees que alguien es perfecto para que no haya desacuerdos? Lo importante no es que no haya desacuerdos. Puede haber diferencias de opinión, de criterio, pero eso pasa en todas las sociedades, hasta en las familias", ha declarado también Slim Helú.

En varias ocasiones, el empresario ha aclarado que la relación con el mandatario es cordial.

El presidente, además de algunas indirectas, también ha dado directas al empresario. Por ejemplo, hace unos días en Chihuahua le pidió que no cerrará una mina para evitar pérdidas de empleos.

Incluso hace unas semanas anunció que el empresario se retirará de los negocios en este sexenio.

Este fin de semana firmaron un acuerdo para que las empresas de Carlos Slim concluyan la carretera Minatitlán a Tehuantepec. Por separado, hubo un intercambio de palmadas y hasta cerraron el pacto con un abrazo.

El presidente lo consideró como un empresario con dimensión social a Slim y este le regresó el cumplido diciendo que le dejaron una situación muy complicada y difícil las pasadas administraciones.