Estas son 10 formas comunes de cometer plagio, según la UNAM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México señala que cuando existe la presunción de plagio, el caso debe ser llevado ante los tribunales universitarios.

"Si subsecuentemente la investigación demuestra que el estudiante ha cometido plagio, el castigo puede ser la suspensión hasta por un año, de conformidad a los artículos 95 y 97 del Estatuto General de la UNAM (EG)", menciona un documento de la institución.

También señala que existe plagio cuando alguien presenta como suyo las ideas o el trabajo de alguien más de forma total o parcial. Esto también se contempla en figuras, fotografías, imágenes, sonidos, video, etc.

10 Formas más comunes de hacer plagio, según la UNAM

Reciclar: Apropiarse del trabajo de un autor, al no citar el texto.

Clonar: Presentar como creación propia el trabajo idéntico de alguien más.

TRL - C: Contiene una porción significante de texto sin alteración y procedente de una misma fuente.

Encontrar - Reemplazar: Cambiar palabras y frases clave, pero conservando la esencia del trabajo original.

Resumir: Realizar paráfrasis de diversos textos.

Híbrido: Combinar citas realizadas correctamente y texto copiado sin cita.

Mezclar: Copiar material de diversas fuentes.

Error: Las citas se realizan de manera inadecuada, al presentar información inexacta de las fuentes.

Agregar: Se cita como propio el trabajo a pesar de contar con la mayoría de información no original.

Re-twittear: Se cita como propio el trabajo, pero la redacción se basa en otro texto.