Estas son las rutas y aerolíneas ya disponibles para el AIFA

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Se prevé que el próximo 21 de marzo se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras insignia del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la puesta en marcha del AIFA empatará con la veda establecida por el Poder Judicial por la consulta de Revocación de Mandato, prevista para el 10 de abril de este año.

No obstante, no solo llama la atención el innovador y particular diseño de los baños del aeropuerto, la inclinación de su Torre de Control y el museo del mamut que se abrirá en sus inmediaciones han generado expectación. También interesa conocer detalles como: las aerolíneas que operarán, las rutas de vuelo disponibles y por supuesto detalles del vuelo inaugural de este proyecto presidencial. El AIFA se construye en las instalaciones de la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, en el Estado de México. Dicho complejo será mixto, ya que su operación será tanto de vuelos comerciales así como militares. En su primera etapa tendrá capacidad para recibir a19.5 millones de personas al año, de las cuales se estima que el 60% arribará al complejo aeroportuario en vehículo particular y el resto lo hará en transporte público.

Aerolíneas y rutas que operarán en el AIFA

Hasta el momento se tiene confirmada la operación de cuatro aerolíneas en las instalaciones de la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de Santa Lucía. Se trata de tres aerolíneas mexicanas: Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico y una venezolana: Conviasa. Volaris fue la primera aerolínea en notificar la operación de vuelos comerciales en el AIFA. Y tendrán, a partir del 21 de marzo, dos rutas. Llegará a Tijuana, en Baja California, y a Cancún, en Quintana Roo. Ambas rutas tendrán frecuencias de vuelos diarios.

Viva Aerobus también iniciará operaciones con dos rutas. La primera a Monterrey, Nuevo León; y la segunda a Guadalajara, Jalisco. La tarifa de los vuelos de Viva Aerobus iniciará en 304 pesos más Tarifa de Usos de Aeropuerto (TUA). La empresa también ofrecerá el servicio de transporte de pasajeros Viva Bus, que por 75 pesos llevará de la Central de Autobuses del Norte al AIFA y viceversa, por 75 pesos.

Aeroméxico informó el 9 de febrero que a partir de abril operará en el nuevo aeropuerto con dos rutas que tendrán flexibilidad de volar desde la ciudad de Mérida, en Yucatán; y de Villahermosa, Tabasco al AIFA o al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Conviasa, fue la primera línea internacional en anunciar su arribo a la terminal de Santa Lucía, en la que se prevé que inicié operaciones en mayo de 2022. Aún no hay rutas definidas y reveladas oficialmente, pero esta empresa extranjera opera vuelos tanto en Toluca, Estado de México, como en Cancún, en Quintana Roo.

Aerolíneas interesadas en operar en el AIFA

A pesar de que lleva más de un año en huelga y pasa por una grave crisis económica, la aerolínea Interjet –propiedad de Alejandro del Valle- ha manifestado su interés por ofrecer vuelos en el nuevo aeropuerto. Aeromar es otra aerolínea en apuros económicos que ya alzó la mano para operar en la terminal del nuevo aeropuerto, aunque el panorama no le es favorable, pues la empresa requiere 75 millones de dólares para mantener el vuelo.

Vuelo internacional inaugural

Isidoro Pastor Román, director de la empresa AIFA S.A de C.V., revelo en rueda de prensa que el AIFA si tendrá vuelos internacionales el día de su inauguración, pero serán de carga. "Están por confirmarse dos o tres vuelos con carga internacional, eso todavía está en proceso, pero prácticamente es un hecho que vamos a tener esas operaciones de cara al 21 de marzo", indicó.

Según Pastor Román, se contempla que a partir del segundo semestre del año haya vuelos internacionales de pasajeros en el AIFA, que serán operados por una empresa en construcción denominada Aeroalas.

AMLO, el AIFA y la veda electoral

El pasado 4 de febrero inició oficialmente el periodo de veda electoral, mismo que se extiende hasta el 10 de abril, día de la consulta de Revocación de Mandato –también promovida por el jefe del ejecutivo federal-, y periodo durante el que el Poder Judicial estipuló que queda prohibido todo acto de promoción y propaganda gubernamental por parte de cualquier servidor público federal, estatal y municipal.

Al respecto López Obrador reaccionó pidiendo "acotar" el término de propaganda, pues argumentó que no hay claridad en las actividades que el mandatario puede o no realizar, ya que en sus conferencias matutinas habla recurrentemente de los avances de los proyectos de su administración como: el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas. "Yo siento que debería de acotarse lo de 'propaganda' a la participación a favor de una postura, de un partido, algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido o postura, como tiene que ver en el caso de la revocación del mandato", dijo el presidente.

También agrego: "Qué puedo hacer el día 21 de marzo? Porque se va a inaugurar el aeropuerto; entonces, puede ser que se inaugure sin que yo hable".