Este jueves determinaran si procesan a sospechosos en caso de Mónica

ECATEPEC, Méx., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Será hasta este jueves cuando el juez de la causa determine si vincula o no a proceso a Jesús Alexis "N" y a su madre, María Isabel "N" por la desaparición forzada de Mónica Citlalli, la maestra de inglés de una escuela privada de Ecatepec, Estado de México, que fue encontrada sin vida el miércoles 9 de noviembre en un paraje cercano de la autopista México-Cuernavaca.

La tarde de este miércoles continuó la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Jesús Alexis "N" y María Isabel "N", por el delito de desaparición de personas cometida por particulares con el agravante de ser mujer, en agravio Mónica Citlalli.

Y será este jueves cuando el impartidor de justicia dé a conocer su decisión porque hasta ese momento se cumplirán las 144 horas que se establecieron de plazo, luego de que los abogados pidieron la defensa de los imputados solicitó que se ampliara el término judicial.

Durante la diligencia la defensa de Jesús Alexis y de María Isabel aportaron como elemento de prueba un boletín que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el que se menciona que los dos son investigados por feminicidio de Mónica Citlalli, cuando hasta ahora solo son señalados como probables responsables de su desaparición.

También, alegó el abogado que tampoco por ese delito se les puede imputar porque eso solo lo puede cometer el Estado, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las víctimas del 68 y no en este caso, además de que no se configura el delito porque Mónica Citlalli fue encontrada después, aunque en otras circunstancias.

A los juzgados ubicados en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, acudieron familiares de la maestra de inglés, pero solo ingresó a la audiencia su hermano Juan Miguel.

La mamá de Mónica exige justicia. Fausta, la madre de Mónica Citlalli, permaneció en el lobby de las instalaciones del Poder Judicial con sede en Ecatepec.

Al término de la audiencia insistió en que se les aplique todo el peso de la ley a la madre y al hijo, por el dolor que le provocaron a su familia.

"Todavía tengo la herida fuerte la verdad, pero primero Dios ya se está haciendo justicia, de verdad yo le doy gracias a que sí nos están apoyando, la justicia se está haciendo, ahora sí estoy agradecida porque si nos están haciendo caso y vamos por buen camino".

"Toda la ley conforme va todo sobre ellos porque son muy mentirosos, se burlaron de mis sentimientos, fueron a la casa a burlarse de mí y decir que no estaba mi hija, él sabía lo que había hecho, la ley todo sobre de ellos".

"Esa madre está bien que era su hijo, pero lo está ayudando a ser lo peor, esa no es una madre es echar a su hijo al hoyo, eso es lo que está haciendo, a nuestros hijos no los vamos a hacer unos criminales, como madre a mí no me gustaría tener un hijo así, pero esta señora en lugar de ayudarlo lo mandó al hoyo",

"Que cumplan con todo porque no hay palabras con lo que hicieron, va con todo, todo el peso de la ley contra ellos", expresó.

Juan Miguel, hermano de Mónica Citlalli, pidió a las autoridades mexiquenses y capitalinas que participan en las indagatorias del caso que aporten todas las pruebas necesarias para evitar que por una supuesta mala integración de la carpeta de investigación vayan a salir libres los dos acusados.

Hasta ahora solo están acusados por su probable participación en la desaparición de la maestra de inglés, que fue la denuncia que se presentó ante la fiscalía mexiquense, pero aún no son imputados por el feminicidio, delito que está a cargo de la fiscalía capitalina.

Juan Miguel comentó que las autoridades capitalinas no les han dado detalles de cuándo murió su hermana, ni cuál fue la causa, pero espera que lo hagan pronto.