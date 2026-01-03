Este mes presentarán la reforma electoral

Ciudad de México.- La Presidencia de la República planea presentar su iniciativa de reforma electoral en la tercera semana de enero, informó la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

Detalló que la siguiente semana se reunirá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, para revisar las propuestas que se recabaron de los foros realizados.

"Me voy a reunir la próxima semana para que hagamos una revisión de los foros y qué es lo que está planteando la comisión de reforma que nombré. Yo creo que la segunda, tercera semana de enero, yo creo que ya estaríamos en condiciones de presentar una propuesta", indicó la Titular del Ejecutivo.

Anteriormente, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que entre las propuestas se considerará la reducción del financiamiento de los partidos políticos.

También ha mencionado la posibilidad de eliminar o disminuir el número de legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión, es decir, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

Así como implementar el voto electrónico en el siguiente proceso electoral y modificar la estructura o desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).