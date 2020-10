Esteban Moctezuma defiende uso de cubrebocas

Legisladores aplaudieron la decisión del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de no quitarse el cubrebocas en su comparecencia ante el Senado.

"Las normas que estamos impulsando para el regreso a clases, cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio, y lo mejor es el ejemplo por eso es que no me lo quito", dijo al inicio de su intervención.

Lo anterior luego de que el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, le hiciera la invitación de retirarse el cubrebocas para que los legisladores puedan escucharlo con mayor nitidez.

Ante la petición, Moctezuma Barragán dijo que desde que inició la pandemia por Covid-19 no se ha quitado el cubrebocas, pero que lo haría. Sin embargo, el presidente del Senado pidió a los técnicos de sonido mejorar el audio para que su mensaje se escuchara mejor y de esta manera respetar la decisión del secretario de Educación.

En su mensaje inicial de su comparecencia ante el Pleno del Senado por el Segundo Informe del presidente de la República, Moctezuma Barragán, indicó que en los próximos dos años habrá internet en todo el país.

"En los próximos dos años tendremos una total conectividad nacional. Ése es uno de los compromisos del Presidente López Obrador. Lo que siempre había faltado a México son contenidos educativos para educación a distancia.

"Las inversiones, por cierto, muy fuertes, de cerca de 40 mil millones de pesos, sólo habían sido para la adquisición de equipos e instalaciones", indicó.

Además, aseguró que al regreso a las actividades, se buscará aprovechar los avances que se lograron durante la pandemia, para lograr regresar a clases en un sistema mixto, lo que se podrá lograr mediante la distribución de cuadernillos por el Conafe, y el desarrollo de contenidos educativos y herramientas pedagógicas digitales a través de internet.